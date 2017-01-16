Antalyaspor Başkanı Öztürk: "Galibiyetin mutluluğunu yaşıyoruz"

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, () - ANTALYASPOR Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Gaziantepspor'u yenerek 2'nci yarıya galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Gaziantepspor'u ilk defa açılan yeni stadındaki yendiklerini hatırlatan Başkan Öztürk, ligde üst sıralara yükselmek istediklerini dile getirdi. Güçlü takımlarla zor maçlar oynayacaklarına dikkati çeken Başkan Öztürk, futbolcularına da uyarıda bulundu, "Performans anlamında yukarılara da çıkabiliriz, aşağılara da düşebiliriz. İsteğimiz performansımızı sürekli artırmak olmalı" diye konuştu.

"AVRUPA HEDEFİ KOLAY DEĞİL"

Ligi ilk 10 içinde tamamlamayı hedeflediklerini, takımın altyapısını güçlendirmek istediklerini vurgulayan Başkan Öztürk, "Elimizden geldiği kadar üst sıraları zorlamaya çalışacağız. Transferler de bu yolda. Gelecek sezonu düşünerek hamleler yapıyoruz. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. Antalyaspor'un sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma ihtimaline de değinen Başkan Öztürk, sözlerini şöyle devam etti:

"Bu sezon Avrupa hedefi çok kolay değil. Türkiye Kupası'nın galibi de önemli. Beklentiye girmek de doğru değil. En formda olan takımlardan birisi olduk. Durum böyle devam ettiği sürece gerçekten başarı seviyesi de yükselecektir."

ÖNCELİK KANAT OYUNCUSU TRANSFERİ

Başkan Öztürk, Antalyaspor'un bu sezon ilk defa rakibini 3 gol atarak yendiğinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"İlk defa 3 gol attık ve yemedik. Hep bir farkla galibiyet alıyorduk. Duran toplardan 2 gol bulduk. Transfer stratejimizde de bunu öne çıkarmaya çalışıyoruz. Yapılı, uzun boylu Salih Dursun ve Sandro transferimiz oldu. Savunma ve skor anlamında transferler yaptık. Kırılma noktası olan yerlerde duran toplar çok işimize yaradı. İki transfer daha düşünüyoruz. Takımın dengesini de çok bozmak istemiyoruz. Birisi kesin, ikincisine de bakacağız. Öncelikle kanat oyuncusu alacağız."

"KÜÇÜK GÖREN OYUNCULAR İSTEMİYORUZ"

Başkan Öztürk, 'Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi sürecinde takas olarak düşünülen futbolcularla yeniden görüşme yapmayı düşünür müsünüz?' sorusuna şu cevabı verdi:

"Biz gelmek, oynamak isteyen oyuncuları düşünüyoruz. Küçük gören, bizi basamak olarak gören oyuncular istemiyoruz. Oyuncular Antalyaspor için tekrar düşünsünler. Güzel bir şehir ve kulüp var. Yönetim olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu anda en güzel tesislerden birisi de Antalyaspor'a kazandırıldı. Antalyaspor özel bir kulüp, Türkiye'deki oyuncular bunun farkında olmalı."

"OSMANLISPOR'U YENMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Gaziantep deplasmanında kazandıkları 3 puanla, haftayı 7'nci sırada tamamladıklarını da kaydeden Ali Şafak Öztürk, hafta sonunda Osmanlıspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirtti. Osmanlıspor maçının puan cetvelinde üst sıralarda olduğunu hatırlatan Başkan Öztürk, "Elimizden geleni yapacağız. Güzel maç olacağını düşünüyoruz. Yenmeye çalışacağız" dedi. Teknik direktörleri Rıza Çalımbay'a inandıklarını vurgulayan Öztürk, kendisi ve ekibinde başarıya gitme potansiyeli ve isteğinin çok fazla olduğunu söyledi.

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