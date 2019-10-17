Antalyaspor Başkanı Öztürk: Galibiyet istiyoruz

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Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () -







Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Son iki haftaki iyi gidişatımızı devam ettirmek için Gençlerbirliği maçı bizim için çok önemli. Ligin son sıralarındaki takımlar daha tehlikeli. Galibiyete çok ihtiyaçları oluyor. Bizim Kayserispor maçında olduğu gibi bu tip kaybettiğimiz maçlar da var. Biz galibiyet istiyoruz" dedi.



Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, ilk 7 hafta takımın gidişatından memnun olduğunu dile getirdi. Beklenmedik puan kayıplarına rağmen takımın iyi durumda olduğuna değinen Öztürk, "Son iki maçı kazandık. Fenerbahçe maçını deplasmanda kazanmamız bizim için moral oldu. Bu takım geçen senelerde çalıştığım takımlar arasında en iyisi. Hem karakter hem kalite olarak en iyi takım. Üst düzey oyuncuların olduğu takımlara da başkanlık yaptım. Bunların meyvesini sezon sonunda beraber göreceğiz" diye konuştu.



"SON SIRADAKİ TAKIMLAR TEHLİKELİ OLABİLİYOR"



Gençlerbirliği maçında son iki haftaki iyi gidişatı sürdürmek istediklerini vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:



"Son iki haftaki iyi gidişatımızı devam ettirmek için Gençlerbirliği maçı bizim için çok önemli. Ligin son sıralarındaki takımlar daha tehlikeli. Galibiyete çok ihtiyaçları oluyor. Bizim Kayserispor maçında olduğu gibi bu tip kaybettiğimiz maçlar da var. Biz galibiyet istiyoruz. Ciddiyet çok önemli. Ciddiyeti futbolcuların sahada sağlayacağına inanıyoruz. Bunu maç sonunda skorda da göreceğiz."



"GENÇ OYUNCU YATIRIMIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"



Takımda genç oyuncular Ufuk, Bahadır, Doğukan, Nazım'ın maçlarda iyi performans sergilediğine değinen Öztürk, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın genç oyunculara şans tanıdığını vurguladı. Öztürk, "Ufuk Karagümrük'ten gelerek takımımızda oynuyor. Biz de transferlerimizde gençlere önem veriyoruz. Kulüp felsefesi olarak böyle devam edeceğiz. Hocamız geçen sene Doğukan, Bahadır'ı oynattı. Bunu devam ettirerek, genişleterek, alt yapıdan transfer ettiğimiz oyunculara genç oyuncu yatırımımızı sürdüreceğiz" dedi.



"MİLLİ TAKIM TARAFINDAN İZLENMESİ GEREKEN TAKIM"



Milli takımın başarısından gurur duyduklarını belirten Öztürk, şöyle konuştu:



"Nazım'ın milli takımda olması bizim için gurur kaynağı. Nazım oynamasa da sürekli davet edilen oyuncu konumunda. Milli takımımızla gurur duyuyoruz. Bizim gençlere yatırımımızdan biri de ülkemize yatırım. Şu anda Ufuk, Bahadır, lig başından beri takımımızda önemli oyuncular seviyesine geldi. Bunları da ileriki süreçte milli takıma kazandırabileceğimizi düşünüyorum. Artık milli takım tarafından da yakından izlenmesi gereken bir takım olduk."