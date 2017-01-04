Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...
TCMB: Liradaki değer kaybı enflasyonu yükseltti
Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı
Manisa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Prof. Dr. A.V. FETÖ'den gözaltına...
Reina katliamı eğlence sektörüne kilit vurdurdu
İzmir eğlence sektöründe güvenlik alarmı

Antalyaspor Başkanı Öztürk: Eto'o'ya resmi teklif yok

 ANTALYASPOR Başkanı Ali Şafak Öztürk, yıldız oyuncu Samuel Eto'o ile ilgilenen kulüpler olduğunu, ancak henüz resmi bir teklif gelmediğini söyledi. Eto'o transferi konusunda açıklama yapmaktan usandığını dile getiren Başkan Öztürk,...

Antalyaspor Başkanı Öztürk: Eto'o'ya resmi teklif yok

 ANTALYASPOR Başkanı Ali Şafak Öztürk, yıldız oyuncu Samuel Eto'o ile ilgilenen kulüpler olduğunu, ancak henüz resmi bir teklif gelmediğini söyledi.

Eto'o transferi konusunda açıklama yapmaktan usandığını dile getiren Başkan Öztürk, Eto'o'nun çok önemli oyuncuları olduğunu belirterek, kendisini kadroda tutmak istediklerini aktardı. Eto'o için gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini kaydeden Öztürk, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile ufak tefek görüşmelerimiz oldu ama henüz resmi teklif gelmedi. Biz de Beşiktaş'tan Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Necip Uyanık ile ilgileniyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞ İLE AYNI OTELDE KAMP YAPIYOR

Beşiktaş ile aynı otelden kamp yapan Antalyaspor oyuncusu Eto'o'nun siyah beyazlı takımın antrenmanını izlediğinin hatırlatılması üzerine Başkan Öztürk, "Yan yana antrenman yapıyorlar, doğaldır. Ancak ben oturup izlediğini düşünmüyorum çünkü kendisi de antrenman yapıyor. İki kulübün aynı otelde olması ilginç bir durum. Hareketli bir kamp dönemi geçiriyoruz" diye konuştu.

ANTALYASPOR NAKOULMA'YLA İLGİLENİYOR

İngiltere'den bir oyuncu ile anlaşmak üzere olduklarını kaydeden Öztürk, ara dönemde 4 transfer düşündüklerini söyledi. Kayserispor'da sözleşmesini fesh eden Nakoulma ile ilgilendiklerini dile getiren Öztürk, yakın zamanda iyi bir oyuncu transferini açıklayacaklarını kaydetti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

- Ali Şafak Öztürk Açıklama



Haber- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55