Antalyaspor Başkanı Öztürk'e pastalı kutlama

Antalyaspor'da antrenman sahasında düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında 33'üncü yaşına giren başkan Ali Şafak Öztürk'e pastadan ilk dilimi, 36 yaşındaki Samuel Eto'o ikram etti. Mbilla'nın Başkan Öztürk'ün yüzüne pasta sürmesiyle eğlenceli dakikalar yaşandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına devam etti. Atilla Konuk Tesisleri'ndeki antrenman öncesi sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile Diego'un doğum günü nedeniyle antrenman sahasında Antalyaspor logosu şeklinde pasta kesildi. 33'üncü yaş günü kutlanan Öztürk'e pastadan ilk dilimi, Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o ikram etti. Bu sırada Mbilla da eline aldığı pasta dilimini başkan Öztürk'ün yüzüne sürdü. Mbilla'nın Diego'ya da pasta fırlatmasının ardından eğlenceli dakikalar yaşandı. Bazı futbolcular birbirine pasta fırlatırken Öztürk de Mbilla'yı yakalayarak yüzüne pasta sürdü.

Pasta kesiminin ardından kırımızı beyazlı futbolcular antrenmana ısınma ve koşuyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularına küçük sahada taktik maç yaptırdı. Antrenman kondisyon ve kuvvet çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanı Antalyaspor Başkanı Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri de izledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztürk, Atiker Konyaspor maçında önemli 1 puan kazandıklarını söyledi. Antalyaspor'un ligde 5'inci sıradaki yerini koruduğunu vurgulayan Öztürk, "Üst sıradaki rakiplerimizin de puan kaybetmesi işimize geldi. Karabük maçıyla beraber takım tekrar galibiyet serisine başlayacaktır" diye konuştu.

Atiker Konyaspor maçı sonrası yaşananlardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun iki takıma da verdiği cezayı değerlendiren Öztürk, şunları söyledi:

"Kararlar hakkında doğrudur, yanlıştır, çoktur, azdır diye değerlendirmek istemiyorum ama burada karar veren mercilerin her verilen karar örnek teşkil ediyor diye düşünmeleri gerekiyor. Kararlar spor kamuoyu tarafından konuşuluyor. Bunların farkında olmaları gerekiyor. Yönetim kurulunun başkanına, yönetim kurulu üyelerinin olduğu aileleriyle olduğu locaya saldırmak, sahaya atılan maddeler, saha dışında olan taşlamalar, kötü tezahüratlar. Bakınca bunların cezası bir maç 60 bin lira ise bir şey demiyoruz. Örnek teşkil ettiği için bu cezayı verenlerin dikkatli olması gerekiyor. Karar veren mercilerin büyük sorumluluğu var, dikkat etsinler, Onların kararıdır, saygı duyarız. Kafalarını yastığa koyduklarında rahat hissediyorlarsa bizim için de problem yok."

Atiker Konyaspor maçında hakem kararlarını değerlendiren Öztürk, "Konya maçında çok kötü bir hakem yönetimi vardı. İnşallah bunlar mümkün olduğunca az olur. Fazla olunca daha fazla ses çıkarmak gerekiyor. Biz takımımıza güveniyoruz. Geldiğimiz yolda da hakemin iyi ve kötü performans sergilediği oldu. Umarım en dengeli şekilde devam edecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Pasta kesilmesi

- Pasta fırlatılması

- Mbllia'nn pasta alması

- Başkan Öztürk'e pasta sürülmesi

- Öztürk'ün Mbllia'yı kovalaması

- Antrenman görüntüsü

- Başkan Öztürk'ün açıklaması

(Haber- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()