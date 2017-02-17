Antalyaspor Başkanı Öztürk'e pastalı kutlama

ANTALYASPOR'un 33'üncü yaşına giren Başkan Ali Şafak Öztürk için antrenman sahasında düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında getirilen pastaya ilk dilimi, 36 yaşındaki Samuel Eto'o ikram etti.Kırmızı beyazlı takım, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını Atilla Konuk Tesisleri'nde yapqtı. Antrenman öncesi sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Başkan Ali Şafak Öztürk ile futbolculardan Diego'un doğum günü nedeniyle antrenman sahasında Antalyaspor logosu şeklinde pasta getirildi. Başkan Öztürk'e pastadan ilk dilimi, Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o ikram etti.MBİLLA PASTAYI BAŞKANIN YÜZÜNE YAPIŞTIRDIBu sırada Mbilla, eline aldığı pasta dilimini Başkan Öztürk'ün yüzüne yapıştırdı. Mbilla, ardından da Diego'ya da pasta dilimini fırlattı. Bu yüzden eğlenceli dakikalar yaşanmaya başladı. Bazı futbolcular, birbirine pasta fırlatırken Başkan Öztürk'de Mbilla'yı yakalayarak yüzüne pasta sürdü.TAKTİK MAÇ YAPTILARKırmızı beyazlı futbolcular, daha sonra ısınma ve koşuyla antrenmana başladılar. Top kapma ve pas çalışmasının ardından teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularına küçük sahada taktik maç yaptırdı. Antrenman kondisyon ve kuvvet çalışmasıyla sona erdi.Antrenmanı Antalyaspor Başkanı Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri de izledi. Başkan Öztürk, Atiker Konyaspor maçında önemli 1 puan kazandıklarını, ligde 5'inci sıradaki yerlerini koruduklarını hatırlatırken şunları söyledi:"Üst sıradaki rakiplerimizin de puan kaybetmesi işimize geldi. Kardemir Karabükspr maçıyla beraber takımım tekrar galibiyet serisine başlayacak."Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Atiker Konyaspor maçından sonra yaşananlardan dolayı 2 takıma da verdiği cezayı değerlendiren Başkan Öztürk, bu konuda şöyle dedi:"Kararlar hakkında doğrudur, yanlıştır, çoktur, azdır diye değerlendirmek istemiyorum ama burada karar veren mercilerin her verilen karar örnek teşkil ediyor; diye düşünmeleri gerekiyor. Kararlar spor kamuoyu tarafından konuşuluyor. Bunların farkında olmaları gerekiyor. Yönetim kurulunun başkanına, yönetim kurulu üyelerinin olduğu aileleriyle olduğu locaya saldırmak, sahaya atılan maddeler, saha dışında olan taşlamalar, kötü tezahüratlar. Bakınca bunların cezası bir maç 60 bin lira ise bir şey demiyoruz. Örnek teşkil ettiği için bu cezayı verenlerin dikkatli olması gerekiyor. Karar veren mercilerin büyük sorumluluğu var, dikkat etsinler, Onların kararıdır, saygı duyarız. Kafalarını yastığa koyduklarında rahat hissediyorlarsa bizim için de problem yok."Atiker Konyaspor maçındaki hakem kararlarını da değerlendiren Başkan Öztürk, "Konya maçında çok kötü bir hakem yönetimi vardı. İnşallah bunlar mümkün olduğunca az olur. Fazla olunca daha fazla ses çıkarmak gerekiyor. Biz takımımıza güveniyoruz" dedi.

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