Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-1

Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

STAT: Antalya Arena

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Kerem Ersoy (xx), Hakan Yemişken (xx)

ANTALYASPOR: Fornezzi (xx)- Celustka (xxx), Chico (xxx), Diego (xxx), Sakıb (xxx), Zeki (xxx), Charles (xx)(Dk.70 Yekta xx), Danilo (xx)(Dk.55 Ramon Motta x)(Dk.86 Salih), Deniz Kadah (xxx), Mbilla (xxx), Eto'o (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx)- Cenk (xx), Omeruo (xx)(Dk.79 Plet), Birol (xx), Garcia (xx), Tzavellas (xx), Landel (xx), Efecan (xx), Emre (xx)(Dk.85 İsmail Aissati), Guerrier (xx)(Dk.66 Berkan x), Vagner Love (xxx)

GOLLER: Dk. 41 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Dk.45+1-76 Eto'o (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım, Mbilla (Antalyaspor), Garcia, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)



SPOR Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan Akdeniz derbisinde Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Maçı Antalyaspor 2-1 kazandı.

8'inci dakikada, orta alana yakın bölgeden kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre, topu ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktasının hemen dibinde topa hareketlenen Cenk gelişine vurdu. Topu kaleci Fornezzi kolay kontrol etti.

24'üncü dakikada Alanyaspor sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Tzavellas meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı. Cenk, ön direkte topu kontrol etti ancak, kademeye giren oyuncular tehlikeyi uzaklaştırdı.

29'uncu dakikada, Antalyaspor savunmasından seken topu ceza sahası içinde kontrol eden Emre, altıpasın hemen sağından kaleye şut çekti. Ancak top kaleye paralel giderek taca çıktı.

32'nci dakikada kaleci Haydar'ın hızlı başlatmaya çalıştığı pozisyonda araya giren Diego topu kaptı. Kalecinin kalesinden açıldığını gören tecrübeli futbolcu ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şut çekti. Top üstten auta çıktı.

33'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, ceza yayı önünde topla buluşan Charles yerden kaleye şut çekti. Top kaleci Haydar'da kaldı.

40'ıncı dakikada sağ kanattan Celustka'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mbilla, altı pasın hemen yanından kaleye şut çekti. Top savunma oyuncusundan döndü. Dönen topu takip eden Mbilla tekrar şutunu çekti. Ancak topu Haydar tokatlayarak uzaklaştırdı.

41'inci dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın kısa pasında topla buluşan Guerrier, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerindeki Vagner Love ile buluşturdu. Ceza sahası içine topla giren Vagner Love yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0- 1.

45+1'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza sahası içinde Diego'nun kafa vuruşundan dönen topa Garcia elle müdahalede bulununca hakem Arda Kardeşler tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eto'o'nun penaltı vuruşunu kaleci Haydar kurtardı. Dönen topu takip eden Eto'o skora dengeyi getirdi: 1- 1.

İlk yarı 1-1 kapandı.

63'üncü dakikada Motta ceza alanı dışından sol ayağıyla topu kaleye gönderdi. Kaleci Haydar topu tokatlayarak üst direkten kornere gönderdi.

75'inci dakikada Zeki'nin yaklaşık 30 metreden sert şutu üstten az farkla auta gitti.

76'ncı dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Sakıb topu ceza sahası içine ortaladı. Ön direkte topa hareketlenen Mbilla'nın kısa pası savunmadan sekerek yön değiştirdi. Topa hareketlenen Eto'o hem takımının hem de kendisinin ikinci golüne imzayı attı: 2- 1.

90+1'inci dakikada, orta alandan kazanılan serbest vuruş sonrasında uzun topla ceza sahası içinde duvar pası yapan Vagner Love, penaltı noktasına yakın bir yerden kaleye şutunu çekti. Tehlikeli pozisyonu kaleci Fornezzi tokatlayarak uzaklaştırdı.

Maçı Antalyaspor 2-1 kazandı.

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