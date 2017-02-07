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Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçına hazırlanıyor

 Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Atiker...

Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçına hazırlanıyor

 Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Koşu ve ısınmayla başlayan idmanda, Rıza Çalımbay futbolcularına kondisyon çalıştırdı. Top kampa ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar küçük sahada çift kale maç yaptı.

3 gruba ayrılan kırmızı beyazlıların turnuvasında Eto'o'nun kaptanlığını yaptığı mavi takım, şampiyon oldu. Eto'o ve arkadaşları turnuva birinciliği sonrası büyük sevinç yaşadı. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

HABER - KAMERA: TOLGA YILDIRIM - ANTALYA, ()

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