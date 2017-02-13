Antalyaspor Asbaşkanı Terzioğlu: Özür ve olaya karışanların tespit edilmesini bekliyoruz

ANTALYASPOR Asbaşkanı Bora Terzioğlu, Atiker Konyaspor maçı sonrası rakip taraftarın saldırısına uğradıkları anların fotoğraflarını paylaşarak, "Atiker Konyaspor'dan açıkçası özür ve olaya karışanların bir an önce tespit edilmesi anlamında somut adım bekliyoruz" dedi.Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu Hasan Subaşı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bora Terzioğlu, dün oynanan karşılaşma sonrasında Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri, bazı yöneticilerin eş ve çocuklarının, 106 ve 107 numaralı locada Atiker Konyaspor taraftarının fiili saldırısına uğrağını söyledi. Locada yaşananları fotoğraf kareleriyle gösteren Terzioğlu, Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın açıklamaları nedeniyle basın toplantısı düzenleme gereği hissettiklerini söyledi.Antalyaspor yönetimi olarak özü spor olan faaliyetlerde hep birlik, beraberlik, hoşgörü ve iyi ilişkiler kurma yönünde çaba sarf ettiklerini aktaran Terzioğlu, bu anlamda Antalya'ya gelen tüm takım yöneticileriyle dostluk ortamı oluşturmak adına fırsat yaratmaya çalıştıklarını belirtti."FİZİKİ MÜDAHALEYİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"Maç öncesi takım otobüsünün kamp yaptığı otel önünde taşlanması, takım otobüsünün futbolcuları stada götürürken taşlanması, bazı araçların camlarının kırılması gibi taraftarlar arasında bir kaç münferit olay yaşandığını anlatan Bora Terzioğlu, "Maç sonrası misafir takım yöneticileri olarak bulunduğumuz locaya yapılan fiziki müdahaleyi şiddetle kınıyoruz" dedi.Terzioğlu, Başkan Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin maç sona erdikten, hakem ve oyuncular soyunma odasına girdikten, ev sahibi takım taraftarlarının da büyük ölçüde stadı terk etmelerinden sonra futbolcuları alkışladıkları sırada olayların yaşandığını anlattı. Atiker Konyaspor taraftarının küfürlerin ardından locaya fiilen girilmesiyle gelişen fiziki saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Terzioğlu, "Bu olayı başlatan kişiler ile Atiker Konyaspor'a gönül veren, centilmence takımlarını destekleyen sporseverleri asla aynı kefeye koymayız. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin emniyet kuvvetlerince tespit edilmesi ve soruşturma sürecinin başlatılmasını bekliyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz" diye konuştu"ATİKER KONYASPOR KULÜBÜ DE OLAYLARI MUTLAKA KINAMALIDIR"Atiker Konyaspor'un basın sözcüsünün 'fiili saldırı görmedik' yönünde söylemlerini talihsiz açıklama olarak değerlendiren Terzioğlu, şunları söyledi:"Fiili ve fiziki saldırı söz konusudur. Saldırıya uğramış bir başkan ve yönetim kurulu vardır. Başkanımızın maç sonrası açıklamaları zamansal anlamda son derece doğal ve yerindedir. Bizler Atiker Konyaspor başkan ve yönetiminden 'geçmiş olsun, misafirimizdiniz sizle gereği gibi ilgilenemedik, koruma önlemlerinin alınmasında yetersiz kaldık' açıklaması beklerken, 'Olaylar tek taraflı değildir, taraftarla nasıl bir diyaloga girdiler bilemem, taraftarla başkan niye kavga eder, taraftarla yüzgöz olursanız olacağı budur, siz niye bu işin içindesiniz sorgulamak lazım' gibi cümleleri duyduk ve adeta şoke olduk. Sayın Başkan, başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz sizin önceden belirlediğiniz loca da maç seyretmiştir. Açıklamalarınızı hayretle karşıladığımızı ifade ediyoruz. Bu düşüncelerinizin gerçek düşünceleriniz olmadığını kabul etmek istiyoruz ve Atiker Konyaspor olarak sizden açıkçası özür ve olaya karışanların bir an önce tespit edilmesi anlamında somut adımlar bekliyoruz. Olayın tasvip edilecek yanı yoktur. Atiker Konyaspor Kulübü de olayları mutlaka kınamalıdır.""AKREDİTASYON KARTI VARDI"Bora Terzioğlu, gazetecilerin "Federasyon nezdinde girişimde bulunacak mısınız?' sorusuna şu yanıtı verdi:"Biz hem idari hem de sorumlularla ilgili 6222 sayılı yasaya göre hukuki girişimde bulunacağız. Doğrudan yönetim kurulu üyelerinin yaşadığı olay var. Saldırıya uğrayan korumasız bir kısım var. Nasıl oldu biz de anlamadık. Konyaspor başkanı locanın kilitli olduğundan bahsediyor ama koridordan girişte kilit. O fotoğrafta da görünüyor locanın yanından atlayan taraftar var. Kale arkasından da 20- 30 kişilik grup bulunduğumuz yere gelmek istedi. Onları da emniyet güçleri durdurdu. Bu olayı başlatan bir kaç kişiydi. Onları da ilgili kolluk kuvveti ve makamlara ulaştıracağız. Bu saldırıyı Antalyaspor Kulübü'nün tüzel kişiliğine yapılmış olarak algıladık. O locada Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri vardı. Umarım planlı bir saldırı değildir. Olayı başlatan bazı kişilerin yaka kartı, akreditasyon kartı olduğu duyumları da var. O kamera kayıtlarıyla ortaya çıkarılacaktır."HAKEME TEPKİMaçın hakemi Serkan Çınar'a da tepki gösteren Terzioğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:"Bu maçın hakemi verdiği kararla bu sınıfta değil. Bu kategoride değil. Çok net, biz oturduğumuz yerden topun taca çıktığını görüyoruz ama oyuna yakın olan hakem bunu görmüyor. Yaratılan penaltı sonrası art arda iki sarı karttan kırmızı kart oldu. Biz yine de güzel mücadele ettik. Mücadele gücümüzden kaybetmeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Hayaller kurmaya başladık. Hedefe ulaşmak için hayal kurmak istiyorum. Hedefimizin 10 olduğunu söylüyorum ama kamuoyu 4'üncü 5'inciliği konuşmaya başladı. Hayal kuracağız ki gerçekleştireceğiz bunları. Hakemle ilgili mercilere de gerekli başvuruları yaparak Antalyaspor'un hakkını savunacağız."Bora Terzioğlu, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de basın toplantısı düzenleyerek hakem kararlarıyla ilgili değerlendirme yapacağını dile getirdi.

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