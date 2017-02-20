Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu: "Kenetlendik"

ANTALYASPOR Asbaşkanı Bora Terzioğlu, "İlk 5'teyiz. Daha üst sıralarda yer almak için kenetlendik" dedi.Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etmenin sevincini yaşadıklarırı, 21'inci haftayı 35 puanla 5'inci sırada tamamlarını belirten Asbaşkanı Bora Terzioğlu, 4'üncü sıradaki Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkını da 2'ye düşürdüklerini hatırklatırken şunları söyledi:"Sezona ligi ilk 10 takım arasında bitirme hedefiyle başlamıştık. Şimdi ise ilk 5'te yer almayı konuşur olduk. Amacımız Antalyaspor'u en iyi yerde görmek . Bunun için kenetlendik. Her maçın adeta final havasında olduğunu kabulle hazırlık yapıyoruz. Kardemir Karabükspor'da maç öncesi teknik direktör değişiminin olumlu yansıyacağını biliyorduk. Ceza ve sağlık nedeniyle bizimle olamayan oyuncularımız vardı. Oyun zaman zaman Kademir Karabükspor'un, zaman zaman da bizim kontrolümüzde geçti. Ortada seyreden maçın kazananı olmak güzel. Takımımızın mücadele gücünden memnunuz."TARAFTARA TEŞEKKÜRKardemir Karabükspor maçında stada gelen ve takımı destekleyen taraftarına da teşekkür eden Asbaşkan Bora Terzioğlu, cumartesi günü deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacağını hatırlattı. Taraftar desteğinin takımın kazandığı galibiyette önemli rol oynadığını dile getiren Terzioğlu, son olarak, "Artık bu hafta oynanacağımız Akhisar Belediyespor maçına odaklanacağız. Bir sonraki hafta Galatasaray ile oynayacağımız maçta da maksimum taraftar desteğini bekliyoruz" dedi.HEDEFTE ÜST SIRALARTeknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış yakalayan Antalyaspor, sezonu ilk 5 takım arasında bitirmeyi hedefliyor. Antalyaspor yönetimi de Avrupa kupasına katılmayı isterken kırmızı beyazlılar, ligdeki 6 haftayı 2 puanla tamamladıktan sonra Rıza Çalımbay'la 15 maçta 33 puan topladı.

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