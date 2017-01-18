Antalyaspor, antrenman maçını kazandı

ANTALYASPOR, antrenmanda Kemerspor 2003 ile oynadığı maçı Rennie, Motta ve Emre Güral'ın golleriyle 4-1 kazandı. Maçta, kırmızı beyazlıların yeni transferleri Salih Dursun ile Sandro da forma giydi.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Günü çift antrenmanla tamamlayan kırmızı beyazlılar, antrenmanda 3'üncü Lig ekiplerinden Kemerspor 2003 ile maç yaptı. Maçta Eto'o ile takımda sürekli forma giyen futbolcular yer almadı.Teknik direktör Rıza Çalımbay, maçta defansın sağında Salih Dursun, stoperde de Sandro'yu oynattı. Takımda sürekli forma şansı bulamayan ve maç eksiği olan Motta'nın yer aldığı kırmızı beyazlılarda sakatlığı geçen Ferhat da kaleyi korudu.Rıza Çalımbay, maçta Rennie, Emre Güral, altyapıdan Yusuf'a da görev verdi. Maça hızlı başlayan Antalyaspor ilk dakikada Rennie ile 1-0 öne geçti. Bu golden hemen sonra ataklarını sıklaştıran kırmızı beyazlılar, Motta'nın uzaktan sert şutuyla durumu 2- 0 yaptı. İlk yarının son dakikalarında Emre Güral'ın golüyle skor 3-0 oldu.İkinci yarıda teknik direktör Rıza Çalımbay, altyapıda forma giyen genç futbolculara da şans tanıdı. 62'nci dakikada Emre Güral kendisinin 2, takımının 4'üncü golünü attı. Kemerspor 2003'ten Selçuk, penaltı atışıyla takımının tek golünü kaydetti. Maç, 4- 1 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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