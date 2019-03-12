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Antalyaspor- Alanyaspor maçının gün ve saati değişti

ANTALYA,() - SPOR Toto Süper Lig'de, daha önce 17 Mart Pazar günü oynanacağı duyurulan Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılaması, 16 Mart Cumartesi gününe alındı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2018-2019...

Antalyaspor- Alanyaspor maçının gün ve saati değişti

ANTALYA,() -
SPOR Toto Süper Lig'de, daha önce 17 Mart Pazar günü oynanacağı duyurulan Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılaması, 16 Mart Cumartesi gününe alındı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. hafta müsabaka programları fikstür gereği, 17 mart Pazar günü saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanması gereken Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılamasının, gün ve saatinin değiştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın gün ve saatinin değiştirildiğini belirtilerek, bu maçın 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacağı vurgulandı.

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