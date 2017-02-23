Antalyaspor, Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYASPOR, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmandaki taktik çalışmasıyla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Antalyaspor, Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sonlandırdı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Pas çalışması yapan kırmızı beyazlılar, küçük sahada taktik oyun oynadı. Daha sonra defans ve hücum oyuncuları olarak iki gruba ayrılan kırmızı beyazlılar, Akhisar Belediyespor maçının taktık çalışmasını tamamladı.

Teknik direktör Çalımbay, taktik çalışmasında futbolcularına sık sık uyarıda bulundu. Hafif sakatlığı bulunan El Kabir, takımdan ayrı koşu yaptı. Mbilla ise ikili mücadelede aldığı darbe sonrası antrenmanı tamamlayamadı. Antrenmana izinli Motta ve sakat olan Yekta katılmadı. Kırmızı beyazlılar bu akşam İzmir'e uçakla yapacakları seyahatin ardından karayoluyla Manisa'ya geçecek. Antalyaspor, yarın Manisa'da ter idmanı yapıp, Akhisar Belediyespor maçı saatini bekleyecek.

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