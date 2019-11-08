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Antalya’da Matthias Schwab liderliği korudu

Turkish Airlines Open’da Avustralyalı Matthias Schwab ikinci gün de liderliğini devam ettirdi. 7 milyon dolar toplam ödüllü turnuvada ilk iki raund sonunda toplam 14 oyuncu üç vuruş farkla sıralandı. European Tour Rolex Serisi kapsamında bu...

SPOR 08.11.2019, 20:33
Antalya’da Matthias Schwab liderliği korudu
Turkish Airlines Open’da Avustralyalı Matthias Schwab ikinci gün de liderliğini devam ettirdi. 7 milyon dolar toplam ödüllü turnuvada ilk iki raund sonunda toplam 14 oyuncu üç vuruş farkla sıralandı.
European Tour Rolex Serisi kapsamında bu yıl 7’nci kez düzenlenen Turkish Airlines Open’da zirve yarışı kızıştı. Belek’te bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü’ndeki turnuvada ilk günün liderlerinden Matthias Schwab, son çukurda yaptığı birdie ile günü 67 vuruşla (-5) bitirdi ve toplamda 132 vuruşla (-12) liderliğini devam ettirdi. Güne ilk çukurda yaptığı eagle ile başlayan Avusturyalı oyuncunun ikinci dokuzda yaptığı dört birdie’nin ikisi son üç çukurda geldi. Genç oyuncu son 33 raundda 29’uncu kez sahayı eksi skorla dönmeyi başardı.
İngiliz oyuncular Ross Fisher, Danny Willett, Belçikalı Thomas Detry ve İsveçli Alex Noren toplamda 133 vuruşla (-11) ikinciliği paylaştı. İlk altı çukurda yaptığı dört birdie’nin ardından liderliği ele geçiren ve 18. çukura kadar sürdüren İsveçli Alex Noren bu çukurda bogey ile bitirince zirveyi Schwab’a kaptırdı.
63 (-9) oynayarak European Tour kariyerinin en iyi skorunu yapan İskoç Robert Macintyre, Güney Afrikalı Justin Harding, son şampiyon İngiliz Justin Rose, Avustralyalı Jason Scrivener ve Amerikalı David Lipsky toplamda 134 vuruşla (-10), lider Schwab’ın iki stroke gerisinde zirve iddialarını sürdürdü.
Macintyre’nin ardından 64 (-8) ile Ross Fisher ile ikinci raundun en iyi skoruna imza atan Hintli Shubhankar Sharma, İskoç Scott Jamieson ve İngiliz golfçüler Aaron Rai ve Tom Lewis ikinci raundu toplamda 135 vuruşla (-9) bitirdi.
İkinci raundun önemli notlarından biri de İspanyol Pablo Larrazabal’ın 205 metrelik dördüncü çukurda ‘hole in one’ yapması oldu.
Turkish Airlines Open’daki tek Türk amatör oyuncu Taner Yamaç ikinci raundu da ilk gün olduğu gibi par ile tamamladı.
Pazar günü sona erecek turnuvanın üçüncü raundu yarın saat 10.00’da birinci ve 10’uncu tee’den çıkışlarla başlayacak.

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