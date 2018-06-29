Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki ortaklıklarını yeniledi
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki...
EMTİA PİYASALARI – ABD hafif petrolü 73 dolar üstünde tutundu
ABD hafif petrolü 73 dolar...
PİYASALAR – Dolar 4.57, euro 5.32 ve sterlin 5.99 lirada
Dolar 4.57, euro 5.32 ve...

Antalya Open Tenis Turnuvası devam ediyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya) () ATP World Tour 250 Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın beşinci gününde ana tablo tekler çeyrek final ve çiftler yarı final müsabakaları yapıldı. Türkiye Tenis Federasyonu'nun katkılarıyla...

Antalya Open Tenis Turnuvası devam ediyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya) ()

ATP World Tour 250 Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın beşinci gününde ana tablo tekler çeyrek final ve çiftler yarı final müsabakaları yapıldı.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun katkılarıyla Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın dün oynanan ana tablo tek erkekler çeyrek finalinde Bosna Hersekli Damir Dzumhur, Fransız Pierre Hugues Herbert'i 2-0 mağlup etti. Çek Jiri Vesely ise Gürcü rakibi Nikoloz Basilashvili'yi 2-0 yendi. Fransız Adrian Mannarino da Portekizli rakibi Joao Sousa karşısında 2-0 üstünlük sağladı. Fransız Gael Monfils ise İspanyol Guillermo Garcia Lopez'i 2-0 mağlup etti.
Çift erkekler yarı finalinde de Hollandalı tenisçiler Sander Arends ve Matwe Middelkoop, Belaruslu Max Mirnyi ve Avusturyalı Philipp Oswald ikilisini 2-0 yendi. Brezilyalı Marcelo Demoliner ve Meksikalı Santiago Gonzalez çifti ise Çek rakibi Roman Jebavy ve Şilili Julio Peralta ikilisini 2-1 mağlup etti.
Bugün ana tabloda tek erkekler yarı finalinde Damir Dzumhur - Jiri Vesely ve Adrian Mannarino - Gael Monfils ile çiftler finalinde Sander Arends (Hollanda) - Matwe Middelkoop (Hollanda), Marcelo Demoliner (Brezilya)- Santiago Gonzalez (Meksika) karşı karşıya gelecek.
Turnuva, yarın oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Turnuvadan detay görüntü

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325