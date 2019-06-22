Antalya Open'da ilk gün tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()



Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası'nda ilk kez ATP seviyesinde korta çıkan milli tenisçilerden Yankı Erel, elemelerin 1 numaralı seri başı Viktor Trocki ile karşılaşırken, Sarp Ağabigün ise 2 numara Steve Darcis ile kozlarını paylaştı. Kariyerinde üç ATP şampiyonluğu bulunan tecrübeli raket 33 yaşındaki Viktor Troicki, 18 yaşındaki Yankı Erel karşısında 6-1 ve 7-5'lik setlerle kazandı. Elemelerin final turunda yerini alan Sırp tenisçi Troicki, ana tablo yolunda, 8 numaralı seri başı Sasi Kumar Mukund'u saf dışı bırakan İspanyol Roberto Ortega Olmedo ile eşleşti.

Kariyerinde bir dönem dünya 38 numarasına kadar yükselmeyi başaran Steve Darcis ise bir diğer Türk raket Sarp Ağabigün'e karşı korta çıkarken, 6-2'lik iki set sonucunda kazanan taraf oldu.

Turkish Airlines Antalya Open eleme tablosunun 3 numaralı seri başı Goncalo Oliveira ve 4 numara JC Aragone de günü kazanarak kapatmayı başardı. 24 yaşındaki Portekizli Oliveira, Luke Saville karşısında iki sette kazanırken, ABD'li tenisçi Aragone ise Tim Puetz karşısında yine set yitirmeden turu geçen taraf oldu.

Turkish Airlines Antalya Open'da günün sonuçları şöyle:

Roberto Ortego Olmedo-Sasi Kumar Mukund: 6-2, 6-1

Carlo Gomes Herrera-Tomas Barrios: 6-1, 7-6

Kevin Kraweitz-Aldin Setkic: 7-5, 6-3

Marc Andrea Huesler-Ante Pavic: 7-6, 6-7, 7-6

Eleme tablosunda yarın oynanacak maçların ardından turnuvada tüm eşleşmeler kesinlik kazanacak ve ana tablo mücadeleleri 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

FOTOĞRAFLI



