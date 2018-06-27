Antalya Open'da Fransız raketler çeyrek finalde

Monfils çeyrek finalde

Antalya Open'da 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Fransız Adrian Mannarino da çeyrek finale rahat çıktı

Namık KEMAL KILINÇ, Serik -

Turkish Airlines Antalya Open'da 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Fransız Adrian Mannarino, ilk maçında rahat bir galibiyet elde ederken, bir başka Fransız raket Gael Monfils, Blaz Kavcic'i üç set sonunda 6-3, 5-7 ve 7-5 ile geçmeyi başardı.

Belek Turizm merkezindeki Kaya Palazzo Resort'te devam eden turnuvada 4 numaralı seribaşı olarak ter döken Gael Monfils, Sloven raket Kavcic karşısında çeyrek final biletini alırken, 2 saat 4 dakika kortta kaldı.

Uzun süre dünya klasmanında ilk 10 içerisinde yer alan 31 yaşındaki Monfils, çeyrek finalde İspanyol Guillermo Garcia-Lopez ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmadan sonra basın toplantısında konuşan Gael Monfils; "Antalya Open kortu oldukça hızlı bir zemin. Karakter oyunum olan savunma oyunumu etkileyen bir faktör oluyor.Kortun hızlı olması başta zorlasa da zamanla alıştım. Kalabalığa karşı oynamayı çok seviyorum taraftarda bugün çok destek verdi" dedi.

1 NUMARADAN ANTALYA'DA GÜÇLÜ START

Turkish Airlines Antalya Open'da 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Fransız Adrian Mannarino, ilk maçında rahat bir galibiyet elde etti.

Organizasyonda ilk turu bye geçen dünya 24 numarası Adrian Mannarino, Litvanyalı Ricardas Berankis'i 6-4 ve 7-5'lik setlerle saf dışı bırakarak son sekiz biletini aldı. ATP klasmanında ilk 50'nin gedikli isimlerinden olan ve bir dönem dünya 22 numarasına kadar yükselme başarısı gösteren Fransız raket Mannarino, Antalya'daki çeyrek final maçında Mirza Basic ve Joao Sousa maçının kazananıyla korta çıkacak.

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