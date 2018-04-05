Antalya Grand Prix'in basın toplantısı yapıldı

ULUSLARARASI Judo Federasyonu (IJF) tarafından 2013 yılından itibaren faaliyet programına dahil edilen Antalya Grand Prix müsabakaları yarın başlıyor.

Antalya Spor Salonu'nda 6-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Antalya Grand Prix müsabakalarında 52 ülkeden 120'si kadın 319 sporcu mücadele edecek. Yarın başlayacak organizasyon öncesinde bugün Rixos Downtown Otel'de kura çekimi yapıldı.

Çekilişe Uluslararası Judo Federasyonu Baş Spor Direktörü Vladimir Barta, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Uluslararası Judo Federasyonu Müsabaka Yöneticisi Lisa Allan, Uluslararası Judo Federasyonu Baş Hakem Direktörü Jan Snijders, Türkiye Judo Federasyonu Müsabaka Yöneticisi Mehmet Yılmaz, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile ülke temsilcileri katıldı.

'SPROCULARIMIZ HAZIR'

Kura çekilişinin ardından organizasyon hakkında bilgi veren Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, milli takım sporcularının müsabakalara hazır olduğunu söyledi. Antalya Grand Prix müsabakalarına Antalya'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığını kaydeden Huysuz, "Katılım çok yüksek. İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizin güveni sağlaması hem judo hem de ülkemiz için çok önemli. Önemli sporcular, kaliteli sporcular burada. Olimpiyat ve dünya müsabakalarında madalya almış sporcular var. Milli takımımız iyi bir hazırlık geçirdi. Buradan alacağımız puanlar 2020 olimpiyatlarına yansıyacak. İnşallah ülkemize madalyalar kazandırırız" dedi.

Antalya Grand Prix'e ev sahipliği yapan Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da organizasyonun önemine dikkati çekti. Judo Federasyonu'nun organizasyonlarına Antalya olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Hacıcaferoğlu, "Gelecek yılların planlarını şimdiden yapmaya başladık" şeklinde konuştu.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve sıkletleri şöyle;

KADINLAR:

48 kilo: Tuğçe Beder, Gül Kader Şentürk, Nazlıcan Kılıç, Dilara Lokmanhekim

52 kilo: İrem Korkmaz, Büşra Özdek, Damla Çalışkan

57 kilo: Tuğba Zehir, Işıl Gençtürk

63 kilo: Ümmühan Kabak, Büşra Katipoğlu, Minel Akdeniz

70 kilo: Nurcan Yılmaz, Semanur Erdoğan, Burcu Aksoy

78 kilo: Sıdıka Işık, Sümeyra Aykaç

78 kilo: Sebile Akbulut, Kayra Sayit, Kübranur Esir

ERKEKLER:

60 kilo: Bekir Özlü, Ahmet Şahin Kaba

66 kilo: Sinan Sandal, Cengizhan Dönmez, Ertuğrul Dönmez

73 kilo: Bilal Çiloğlu, Murat Bektaş

81 kilo: Vedat Albayrak, İlker Güldüren, Magomed Çeçenoğlu

90 kilo: Batuhan Efemgil

100 kilo: Furkan Ahmet Besdil, Ali Erdoğan, İslam Mamaevoğlu

100 kilo: Feyyaz Yazıcı, Kadir Bingöl, Burak Serbest.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Toplantıya katılanlar

- Kura çekimi

- Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz konuşması

- Burhanettin Hacıcaferoğlu konuşması

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)