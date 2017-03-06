Antalya'daki toplantıda 'Avrupa'da tek tip antrenör sözleşmesi' konuşuldu

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde yapılan Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) yönetim kurulu toplantısında, Avrupa ülkelerinde tek tip antrenör sözleşmesi yapılması konusu gündeme geldi. Bu konuda Avrupa Birliği'ne (AB) üye olan ve olmayan ülkeler arasında doğabilecek hukuki sorunlar konusunda kapsamlı araştırma yapılması kararlaştırıldı.Türkiye ile birlikte 48 üyesi bulunan AEFCA'nın 2017 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) ev sahipliğinde Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Susesi Luxury Resort Otel'de yapıldı. 4-5 Mart'taki toplantıya AEFCA Başkanı Walder Gagg, Başkan Yardımcısı ve TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.Basına kapalı toplantının sonunda basın duyurusu yapıldı. Toplantı gündemine ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Gündem konuları arasında yer alan AEFCA ve UEFA arasındaki mutabakat konuları görüşüldü. En önemli konular arasında yer alan Afrika, Asya, Güney Amerika'daki ve bazı lokal Futbol Antrenörleri Derneklerini de süreç içerisinde AEFCA çatısı altında toplayarak Dünya Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği'ne dönüştürülme projesi tartışmaya açıldı. Bu konuda çalışmaların devam etmesine karar verildi" denildi.Avrupa ülkelerinde tek tip antrenör sözleşmesi yapılması konusunun gündeme geldiği ve çeşitli detaylarıyla görüşüldüğü belirtilen toplantıda, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olan ve olmayan ülkeler arasında doğabilecek hukuki sorunlar konusunda kapsamlı bir araştırma yapılması görüşünde birleşildiği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:"Toplantının ikinci bölümünde TÜFAD trafından 2018 yılı ocak ayında düzenlenmesi planlanan Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri hakkında katılımcılara bilgi verildi ve Genel Başkan İsmail Dilber tarafından AEFCA yönetim kurulu üyeleri bu seminere davet edildi. Yine TÜFAD olarak 4 yıldır yapmakta olduğumuz U12 TÜFAD Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği ve TÜFAD Olgunlar Futbol Turnuvası'nın sunumu Genel Sekreterimiz Alaaddin Naganlu tarafından yapıldı ve katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. Toplantıda daha sonra her yıl yapılmakta olan AEFCA sempozyumunun 38'incisinin Sırbistan Futbol Antrenörleri Derneği'nin evsahipliğinde başkent Belgrad'da 2017 ekim ayı içerisinde yapılması kararlaştırıldı. Son gündem maddesinde de bir sonraki AEFCA yönetim kurulu toplantısının Almanya'nın Bochum kentinde yapılması uygun görüldü."

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