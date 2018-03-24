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Antalya'daki özel milli maçlarda ilk kez online VAR uygulanacak

İSTANBUL / FIFA kokartlı Türk hakemlerinin yöneteceği Antalya'da oynanacak Finlandiya-Malta ve Azerbaycan-Makedonya özel milli karşılaşmalarıyla birlikte Türkiye'deki bir müsabakada ilk kez online (çevrimiçi) VAR uygulaması yapılacak. Futbol...

Antalya'daki özel milli maçlarda ilk kez online VAR uygulanacak

İSTANBUL /

FIFA kokartlı Türk hakemlerinin yöneteceği Antalya'da oynanacak Finlandiya-Malta ve Azerbaycan-Makedonya özel milli karşılaşmalarıyla birlikte Türkiye'deki bir müsabakada ilk kez online (çevrimiçi) VAR uygulaması yapılacak.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de şu ana kadar yapılan offline (çevrimdışı) ve online (çevrimiçi) VAR çalışmaları sonrasında; FIFA ve IFAB izinleri alınarak, hakemlerimizin görev yapacağı iki özel müsabakada hakemin VAR hakemi ile doğrudan iletişim kurabildiği online (çevrimiçi) uygulama gerçekleşecek.
Hüseyin Göçek'in yöneteceği Finlandiya-Malta maçı 26 Mart 2018 Pazartesi Antalya Gloria Sports Arena'da saat 19.00'da oynanacak ve bu müsabakada Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. 4. hakem ise Alper Ulusoy olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Halis Özkahya ve Yardımcı Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Ali Palabıyık görev alacak.
27 Mart 2018 Salı günü Antalya Mardan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak Azerbaycan-Makedonya müsabakasında ise Halis Özkahya düdük çalarken yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz yapacak, Ali Palabıyık 4. hakem olarak görev alacak. Bu maçta Cüneyt Çakır Video Yardımcı Hakem (VAR), Hüseyin Göçek ise Video Yardımcı Hakem (AVAR) görevini üstlenecek. 
Antalya'da oynanacak iki milli müsabaka ile birlikte Video Yardımcı Hakem Sistemi VAR'ın Türkiye'ye kazandırılmasında çok önemli bir adım atılacak.

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