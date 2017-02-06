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Antalya'da Tekvando Festivali başladı

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde Türkiye Tekvando Federasyonu (TTF) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tekvando Festivali başladı. Uluslararası Tekvando Festivali, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Maritim Pine Beach...

Antalya'da Tekvando Festivali başladı
ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde Türkiye Tekvando Federasyonu (TTF) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tekvando Festivali başladı.
Uluslararası Tekvando Festivali, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Maritim Pine Beach Resort Otel'de başladı. 3'üncü Avrupa Minikler Tekvando Şampiyonası, 5'inci Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası ve Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nı kapsayan organizasyon 14 Şubat'ta sona erecek.
Turnuva hakkında bilgi veren TTF Dış İlişkiler Koordinatörü Ali Saydere, "Minikler Avrupa Şampiyonası'na 11 ülkeden 272 sporcu katılıyor. Bu turnuva dün sona erdi. Bugün itibarı ile Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı. 4 gün sürecek olan bu şampiyonaya 110 ülkeden 801 sporcu katılıyor. Turnuvanın amacı Avrupa kulüpler arasında en iyi takımları belirlemek. Burada şampiyon olacak takım Avrupa Kulüpler Şampiyonu olacak. Buradan alacakları puanlarla Avrupa'nın en iyi kulüpleri belirlenecek. Bu turnuvanın ardından da Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başlayacak. Şu ana kadar bu turnuvaya 40'ın üzerinde ülkeden katılımcı sayısı 1800'ü geçti. Dünyada yapılan bu turnuvalarda en fazla katılım olan turnuva budur. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en büyük organizasyonu biz yapıyoruz" dedi.
Federasyon olarak bu tür turnuvalarda marka olduklarını vurgulayan Ali Saydere, "Her ne kadar Avrupa'da insanlar 'Türkiye'de terör var' dese de bu insanlar buraya gelerek Türkiye'nin ne kadar emniyetli, güvenli ve itibarlı bir yer olduğu imajını verdi. Düşünebiliyor musunuz şu anda 1800 sporcu var. Bunların antrenörü, yönetici ve aileleriyle birlikte toplam 5 bin civarında insan buraya geldi. Hem turizm açısından, hem de spor açısından ülkemiz için inanılmaz bir organizasyon oluyor" diye konuştu.
İran'dan 130, Özbekistan'dan ise 90 sporcunun kayıt yaptırmasına rağmen kendi devlet kurumlarının izin vermemesi nedeniyle turnuvaya katılamadığını kaydeden Saydere, buna rağmen katılımcı sayısının 1800 olmasının büyük bir başarı olduğuna işaret etti.

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