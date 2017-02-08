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Antalya'da oryantiring heyecanı

ANTALYA'da 23- 26 Şubat'ta düzenlenecek Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası ve Uluslararası Antalya Oryantiring Günleri'ne, 20 ülkeden 200'ü yabancı, 2 bin sporcu katılacak. Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Akdeniz Kent Parkı'nda...

Antalya'da oryantiring heyecanı
ANTALYA'da 23- 26 Şubat'ta düzenlenecek Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası ve Uluslararası Antalya Oryantiring Günleri'ne, 20 ülkeden 200'ü yabancı, 2 bin sporcu katılacak.
Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Akdeniz Kent Parkı'nda Antalya Okullararası İl Yarışması yapıldı. Yarışmaya 25 okuldan 200 sporcu katıldı. Sporcular ellerindeki haritadan kent parkında oluşturulan parkurda bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Türkiye Oryantiring Federasyonu Sportif Direktörü Veysel Güler, yarışmanın Antalya'da 23-26 Şubat'ta düzenlenecek Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası ve Uluslararası Antalya Oryantiring Günleri'ne hazırlık niteliği taşıdığını anlattı.
Şampiyonada 4 gün boyunca farklı parkurlarda oryantiring heyecanı yaşanacağını aktaran Güler, "Uluslararası düzeydeki şampiyonada dünya sıralamasına puan veren statüde 3 yarış olacak. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası ve Uluslararası Antalya Oryantiring Günleri'ne 20 ülkeden 200 yabancı, Türkiye'nin farklı illerinden de 1800 sporcu gelecek" dedi.
Türkiye Oryantiring Federasyonu olarak uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmak istediklerini vurgulayan Güler, Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası, Dünya Kayak Oryantiring Şampiyonası ve Gençler Kayak Oryantiring Şampiyonası organize etmek için başvuru yaptıklarını söyledi. Başvuruların uluslararası federasyon tarafından temmuz ayında değerlendirileceğini dile getiren Güler, oryantiring etkinliğinin alternatif turizme de katkı sunacağını belirtti.
Şampiyona kapsamında 23 Şubat'ta Lara ormanlarında orta mesafe, 24 Şubat'ta Kurşunlu Şelalesi'ndeki parkurda orta mesafe, 25 Şubat'ta Ekşili Göleti mevkiinde uzun mesafe, 26 Şubat'ta da Kaleiçi'nde sürat yarışması yapılacak.

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