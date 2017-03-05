Antalya'da maraton heyecanı

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu'nda 11 bin 200 kişi yarıştı.

Runatolia Maratonu, kentin fethinin 810'uncu yılı etkinlikleri kapsamında 'Fetih Koşusu' temasıyla yapıldı. 12. Runatolua Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu'na katılanlar erken saatte Antalya Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Isınma hareketleriyle koşuya hazırlananlar, müzik dinletisiyle eğlenceli vakit geçirdi. Başlangıç noktasında Vali Münir Karaloğlu'nun startıyla başlayan yarışa, 11 bin 200 kişi katıldı. Yarış, engelli, maraton, yarı maraton ve 10 kilometre kategorilerinde yapıldı.

Yarışa yoğun ilgi gösteren sivil toplum örgütleri koşuda kadına şiddet, engelliler, eğitim, ağaçlandırma ve farklı hastalıklara dikkati çekmek amacıyla pankart açtı. Yarışta bazı vatandaşlar bebek arabasındaki çocuklarıyla koştu.

BİTİŞ ÇİZGİSİNE 500 METRE KALA ÖLDÜ

Bir grup arkadaşıyla yarış için Antalya'ya gelen Zeynel Murat Batur, yarı maraton yarışının bitiş çizgisine 500 metre kala yere yığıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Batur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batur'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Zeynel Murat Batur'un, aynı koşuya önceki yıllarda 3 kez daha katıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yarış için ısınanlardan görüntü

- Bazı grupların toplu fotoğraf çekiminden görüntü

- Vali start vermeye hazır beklerken

- Engellilerin startının verilmesi

- Yarışı beklerken dans edenlerden görüntü

- Yarışçıları izleyen vatandaşlardan görüntü

- Yarış öncesinde özçekim yapan AKUT grubunun görüntüsü

- 90 yaşındaki yarışmacı Safder Kartoğlu ile röp

- 'Hepimiz tek yürek' yazan pankarttan görüntü

- Yarı maraton koşulurken görüntü

- Yarışmacıları izleyen vatandaşlardan yarışçılara PAN

- Gökyüzüne bırakılan balonlardan görüntü

- Engelli bir koşucu ile röp

- Yarışı beklerken dans edenlerden görüntü

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md Burhanettin Hacıcaferoğlu ile röp

- Toplum Gönüllüleri Vakfı için koşan bir kadınla röp

- Omurilik felçlisi Semra Çetinkaya ile röp

- Omurilik felçlisi çocuk Kaan Koçdemir ile röp

- Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Ramazan Baştürk röp

- Minik bebeğin yürürken görüntüsü

- Tam maratonu bekleyenlerden görüntü

- Tam maratonun startından görüntü

- Koşanlardan detay görüntüler

- Koşanların fotoğraflarını çekenlerden görüntü

- Koşan bir köpekten görüntü

- Bebek arabaları ile koşanlardan görüntü

- Tahta bisiklet ile giden bir çocuktan görüntü

- Scoter giden çocuklardan görüntü

- Detay görüntüler

(Haber:Tolga YILDIRIM-Kamera:Süleyman EKİN/ANTALYA )