Antalya'da Judo zirvesi

ANTALYA,() - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Başkanı Chungwon Choue ile biraraya geldi.

Avrupa Tekvando Birliği'nin (WTE) Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya'da bir otelde gerçekleştirildi. WTE Başkanı Sakis Pragalos ve Başkan Vekili Doç. Dr. Metin Şahin'in başkanlığındaki toplantıya IOC Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Erdener ve WT Başkanı Dr. Chungwon Choue katıldı.

Dünya Tekvando Başkanı Choue, WT'nin 45. yılı nedeniyle özel bir sunum yaptı. Sunumda tekvandonun tarihi ve son yıllarda kaydettiği gelişimden bahsedilirken; Choue, Türkiye'nin tekvandoda başarılı ülkelerden birisi olduğunu ve çok iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydetti.

Tekvandonun olimpiyat oyunlarının önemli dallarından birisi olduğunun altını çizen Uğur Erdener, bu dalda yaşanan olumlu gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini söyledi. Erdener, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'in çalışmalarından ve elde edilen uluslararası başarılar nedeniyle kutladı.

Toplantıda gündemdeki konular değerlendirilirken, Avrupa Poomsae ve Plaj Poomsae Şampiyonalarının Nisan ayında Türkiye'nin evsahipliğinde düzenlenmesine karar verildi.

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