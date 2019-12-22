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Antalya'da deve güreşi şenliği

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () Antalya'nın Demre ilçesinde, Yörük kültürünün bir parçası olan, mevsimin en büyük deve güreşlerinden biri düzenlendi. Güreşlerden sağlanan gelir Antalya Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren...

SPOR 22.12.2019, 10:39
Antalya'da deve güreşi şenliği

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), ()

Antalya'nın Demre ilçesinde, Yörük kültürünün bir parçası olan, mevsimin en büyük deve güreşlerinden biri düzenlendi. Güreşlerden sağlanan gelir Antalya Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demre Belediyespor yararına kullanılacak.
Demre Kaymakamlığı, Demre Belediyesi'nin katkılarıyla Mavi Akdeniz Yeşil Demre Deveciler Derneği tarafından düzenlenen deve güreşleri, Demre'ye bağlı Köşkerler Mahallesi'ndeki deve güreşi sahasında yapıldı. Güreşlere Antalya, Muğla, Denizli, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'den 139 ünlü deve katıldı. Bu deve sayısı, bugüne kadar Demre'deki deve güreşlerine katılan en yüksek rakam oldu. Güreşleri aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Temizer, ilçede örgütlü tüm siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarlarının da bulunduğu yaklaşık 6 bin kişi izledi.
Çok güzel bir havada yapılan, birinciliğin olmadığı güreşlerde katılan develere yolluk verildi. Develer ikişerli eşleştirilerek folklorik güreşler yapıldı. Güreşlerde develer en çok birbirini boyun ve ayak kilidi oyunlarıyla yere yatırmaya, altına almaya çalıştı. Bazı develer kıran kırana güreş yaptı. Hava sıcaklığının 18 derece olması dolayısıyla bazı develer güreşmek istemedi. Güreşmek istemeyen develer alandan kaçtı. Görevliler kaçan develeri yakalamak için koştu. Yakalanan develer alan dışına çıkarıldı. Güreşirken rakibinden kaçan bir deve alana giriş kapısının üzerine düştü.
Çok ünlü develer kupa güreşlerinde karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kupası'nda Aydın'dan 'Efsane Dülger' adlı deveyle İzmir'den 'Baba Bekir' adlı deve karşılaştı. Demre Kaymakamlık Kupası'nda Kumluca'dan 'Baron' ile Demre'den 'Kocabıçak' adlı develer, Demre Belediye Başkanlığı Kupası'nda Aydın'dan 'Şenlik' ile yine Aydın'dan 'Aslan' adlı develer karşılaştı. Demre Komisyoncular Derneği Kupası'nda Aydın'dan 'Çılgın Akın' ile Denizli'den 'Tekin Bıçak' adlı develer karşı karşıya geldi. Son olarak yapılan Mavi Akdeniz Yeşil Demre Deveciler Derneği Kupası'nda ise Çanakkale'den 'Baba Saadettin' ile Antalya'dan 'Arslanbey' adlı develer kapıştı. Kupalarda güreşen deve sahiplerine, kupaları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve dernek başkanları tarafından verildi.
Mavi Akdeniz Yeşil Demre Deveciler Derneği Başkanı Yusuf Dedemoğlu, "Deve ve deve güreşleri Yörük kültürünün bir parçasıdır. Düzenlemiş olduğumuz bu deve güreşlerinde, Yörük kültürünün parçasını gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Deve güreşlerimize çok büyük ilgi var. Bugün Spor Toto Süper Lig'de bile 2 bin, 3 bin kişiyle maç izlenirken; deve güreşlerinde 5-6 bin seyirciye ulaşmaktayız. Bu da deve kültürünün ne kadar ilgi çekici hale geldiğini gösteriyor" dedi.
'Alınteri' adlı ailesinin devesiyle Kumluca'dan güreşleri izlemeye gelen Buse Kabalı, "Deve güreşleri, atalarımızdan kalan gelenek, görenek ve bir ata sporumuzdur. Develerimize gözümüzden sakınarak bakıyoruz. Deve güreşlerine katılarak ve seyrederek elimizden geldiğince kültürümüzü, ata sporumuzu yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Diğer yandan develer sahada güreşirken, güreş sahası dışındaki alanda deve sucuğu satıldı. Aydın'dan gelerek deve sucuğu satan Mehmet Yıldız, "Deve sucuğu çok güzeldir. Kolesterol, şeker hiçbir şey yapmaz. Yağ oranı sınırlıdır. Damak tadı çok farklıdır. Herkese tavsiye ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Develerden detay
-Güreşlerden bölümler
- Kupa töreni
- Röportajlar

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