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Antalya'da aquatlon heyecanı

TÜRKİYE Triatlon Federasyonu'nun 2017 faaliyet takviminde yer alan Antalya Aquatlonu, 466 sporcunun katılımıyla Konyaaltı Beachpark'ta yapıldı. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Konyaaltı Beachpark'ta Antalya Aquatlonu düzenlendi. Sezonun...

Antalya'da aquatlon heyecanı
TÜRKİYE Triatlon Federasyonu'nun 2017 faaliyet takviminde yer alan Antalya Aquatlonu, 466 sporcunun katılımıyla Konyaaltı Beachpark'ta yapıldı.
Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Konyaaltı Beachpark'ta Antalya Aquatlonu düzenlendi. Sezonun 3'üncü yarışına farklı kategorilerde 466 sporcu katıldı. Yüzme ile başlayan yarışta sporcular 70 metre kulaç attıktan sonra Beachpark'ta oluşturulan 5 kilometrelik parkurda koşup, bitiş çizgisine ulaştı. Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya verildi.
Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, sezonun 3'üncü yarışına sporcuların yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi. Yüzme ve koşunun yer aldığı aquatlon sporunda güç ve dayanaklılığın önemine değinen Çelik, sporcuların yarışlara katılarak geçireceği hazırlık dönemi sonrasında olimpiyatlarda yer almak istediklerini belirtti. Çelik, "Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Olimpiyatlara katılıp ülkemizi temsil etmek istiyoruz" dedi.

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