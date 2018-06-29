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Antalya Açık'ta Mannarino ve Dzumhur finalde

Namık Kemal KILINÇ - Olgucan KALKAN / Serik (Antalya),() Antalya Açık finalinde Adrian Mannarino ile Damir Dzumhur karşı karşıya gelecek. Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Hotels and Resorts ve GD Tennis Academy'nin ortaklaşa düzenlediği...

Antalya Açık'ta Mannarino ve Dzumhur finalde

Namık Kemal KILINÇ - Olgucan KALKAN / Serik (Antalya),()

Antalya Açık finalinde Adrian Mannarino ile Damir Dzumhur karşı karşıya gelecek.
Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Hotels and Resorts ve GD Tennis Academy'nin ortaklaşa düzenlediği THY Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda günün ilk tekler yarı finalinde Damir Dzumhur, Jiri Vesely'i 6-3 ve 7-6 ile 2-0 yenerek ilk finalist oldu. Günün son tekler yarı final maçında ise Adrian Mannarino, Gael Monfils'i 4-6, 7-6 ve 6-4 ile 2-1 yenerek finalde Damir Dzumhur'un rakibi oldu.
Fransız iki raketi buluşturan yarı final mücadelesinde finalisti son set belirledi. Gael Monfils, rakibinin servisinde 0-40'ı yakalamasına rağmen bu avantajını değerlendiremedi. Monfils, 5-4 gerideyken servisini kırdırınca Mannarino iki saat bir dakika süren maçta kazanan taraf oldu.
Bugün 30 yaşına giren Adrian Mannarino, kariyerinin toplamda beşinci ve Antalya Açık'ta üst üste ikinci finalinde ilk ATP şampiyonluğu için yarın Damir Dzumhur'un karşısına çıkacak. Finalin iki ismi kariyerlerinde daha önce bir kez birbirlerine rakip oldu. 2014 Winston - Salem'de oynanan maçı Mannarino 2-0 kazanmıştı.
Maçtan sonra basın mensuplarının doğum günü süprizi olarak hazırladıkları pastayı üfleyen Fransız oyuncu ''Bu yıl hava ve şartlar çok iyi, finalde kazanmayı çok istiyorum. Seneye tekrar Antalya Açık'ta olmak isterim'' diye konuştu.
Tekler finali yarın saat 15.00'de Belek'te bulunan Kaya Palazzo Resort'un merkez kortunda oynanacak.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Monfils - Mannarino maçından detaylar
- Monfils'in sakatlığı ve tedavisi
- Basın toplantısı

(FOTOĞRAFLI)

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