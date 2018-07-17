Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

Ankaragücü, Younnes Mokhtar'ı kadrosuna kattı

ANKARA,() Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, 26 yaşındaki sol açık Younnes Mokhtar ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı. Ankaragücü taraftarlarının ününü daha önce duyduğunu ifade eden Mokhtar, "Türkiye ve Avrupa'dan...

Ankaragücü, Younnes Mokhtar'ı kadrosuna kattı

ANKARA,()

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, 26 yaşındaki sol açık Younnes Mokhtar ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı.
Ankaragücü taraftarlarının ününü daha önce duyduğunu ifade eden Mokhtar, "Türkiye ve Avrupa'dan bir çok teklif aldım. Ankaragücü'nün büyüklüğünü anlattılar. Başkentin en üst ligdeki tek takımı. Taraftarlarının ününü duydum. Bir an önce takımıma katılmak ve taraftarlarımızın karşısında futbol oynamak istiyorum" dedi.
Mokhtar'ın kaliteli bir oyuncu olduğunu belirten Başkan Mehmet Yiğiner, "Mokhtar hayırlı olsun. Ankaragücü emin adımlarla kadrosunu kurmaktadır" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325