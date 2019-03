Ankaragücü taraftarları, Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz için Mevlit okuttular

ANKARA,() - Antalyaspor deplasmanı dönüşü taraftar otobüsünün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz için Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde mevlit verildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen taraftar gruplarının katılımıyla gerçekleşen mevlite, Ankaragücü futbolcuları, Sedat Ağca, Korcan Çelikay, İlhan Parlak ve Mehmet Sak da katıldı.

"SADECE BUGÜN DEĞİL HER ZAMAN DOSTLUK OLSUN"

Ankaragücü Başkan adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ, "İki kardeşimizi kaybettik, yedinci gün bu mübarek güne denk geldiği için böyle bir mevlit yapılmasını istedik. Bizim için anlamlı bir gün oldu. Türk futbolunda bir dostluk ortamı sağlandı. Tribünlerimizi takdir ediyoruz. Bugün birçok kulüp temsilcileri ile bir aradayız. Bunun sadece bugün değil her zaman devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSİMLERİNİ HER ZAMAN YAŞATACAĞIZ"

Ankaragücü'nün taraftar grubu Gecekondu'nun sözcüsü Serhat Kahveci acılarının çok büyük olduğunu dile getirerek, "İki kardeşimizi kaybettik. Keşke böyle bir olay olmasaydı nurlar içinde yatsınlar. Bugün bütün Türkiye ,birlik ve beraberlik içinde. Cenaze gününden beri buraya gelen geçmişte husumetli olduğumuz birçok taraftar grubu bugün de yanımızda oldu. Bizler iki gün önce bütün tribünlerle husumetimizi bitirdiğimizi açıkladık. Kardeşlerimizin ömür boyu adlarının yaşaması için elimizden geleni yapacağız. İsimleri Yenimahalle'de iki parka, Büyükşehir Belediyesi 2 sokağa verilecek. 16 okulla görüşme halindeyiz, onların oyun bahçelerinin adları kardeşlerimizin adları olacak. Ayrıca bilişim odaları ve kütüphanelere de isimlerini vererek onları yaşatacağız" dedi.

"BÜTÜN TARAFTARLAR MERT VE EREN İÇİN BULUŞTU"

Sakaryaspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Kocaelispor, Adana Demirspor ve daha birçok kulüp taraftarları mevlitte yer aldı. Adana Demirspor Ankara Dernek Başkanı Mustafa Uçar cumartesi günü tüm takım taraftarlarıyla birlikte tribünde olacaklarını belirterek, "Üzücü bir olay için bir araya geldik. İnsan istiyor ki böyle olaylar yaşanmadan bir araya gelelim. Bizde bu güç, bu yürek var. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)