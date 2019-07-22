Ankaragücü, Stelios Kitsiou ile 3 yıllığına anlaştı

ANKARA () - Ankaragücü, PAOK'un Yunan sağ bek oyuncusu Stelios Kitsiou ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

​Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formamızı başarı ile terleten, sağ bek oyuncusu Stelios Kitsiou ile sözleşme imzaladı. Stelios Kitsiou‘nun, sözleşmesi devam eden kulübü PAOK ile yapılan görüşmeler neticesinde, anlaşma sağlanarak, gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Kitsiou ile kulübümüz, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ankaragücü’nde forma giymekten mutlu olduğunu ifade eden Kitsiou, muhteşem taraftarlarımızın desteği ile Ankaragücü’nde önemli başarılara ulaşmak istediğini söyledi” denildi.

26 yaşındaki Yunan futbolcu geçen sezon PAOK'tan kiralanmış ve Ankara ekibinde 14 maçta forma giymişti.

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