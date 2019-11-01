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Ankaragücü olağanüstü genel kurulunda kavga
Ankaragücü’nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda kavga çıktı. Delegelerden Ali İhsan Mutlu’nun mali raporlar hakkında söz almasının ardından eski başkan Mehmet Yiğiner tepki gösterdi ve olaylar çıktı. Ali İhsan Mutlu, “Ankaragücü’nün...
SPOR 31.10.2019, 15:25
Ankaragücü’nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda kavga çıktı. Delegelerden Ali İhsan Mutlu’nun mali raporlar hakkında söz almasının ardından eski başkan Mehmet Yiğiner tepki gösterdi ve olaylar çıktı. Ali İhsan Mutlu, “Ankaragücü’nün borcu nasıl 240 milyon oldu’ demesinin üstüne ortalık karıştı. Çıkan olayların ardından Ali İhsan Mutlu, darp edilerek salon dışına çıkarıldı. Olayların ardından daha başkanlığa adaylığını açıklayan Fatih Mert, “Böyle terbiyesizlik olmaz. Başkan adayı değilim” diyerek salonu terk etti.
Çıkan olayların ardından eski başbakan yardımcısı Emrullah İşler’in de aday Fatih Mert’in listesinde olduğu belli oldu. Fatih Mert’in salonu terk etmesinin ardından İşler de Fatih Mert ile görüşme üzere Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu’nun derneğine gitti.
Çıkan olayların ardından eski başbakan yardımcısı Emrullah İşler’in de aday Fatih Mert’in listesinde olduğu belli oldu. Fatih Mert’in salonu terk etmesinin ardından İşler de Fatih Mert ile görüşme üzere Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu’nun derneğine gitti.
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Namaz Vakti 01 Kasım 2019
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|Yatsı
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|P
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|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
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|9
|12
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|9
|12
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|9
|12
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|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
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|9
|11
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|11
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|9
|9
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|9
|9
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|9
|6
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|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
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|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
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|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5