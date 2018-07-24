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Ankaragücü'nün stat polemiği sona erdi

Ercan ATA / Ankara,() -  Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün maçlarını Yenikent Stadı'nda oynamısına karar verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin Yenikent Stadı'nda oynamasına karar vermişti....

Ankaragücü'nün stat polemiği sona erdi

Ercan ATA / Ankara,() - 

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün maçlarını Yenikent Stadı'nda oynamısına karar verildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin Yenikent Stadı'nda oynamasına karar vermişti. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılıyor olmasından dolayı Ankaragücü maçlarına Afyon'da oynama kararı almıştı. 
Yaşanan gelişmeler üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaragücü'nün de Yenikent Stadı'nda oynaması kararını verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise stadyum zemininde hibrit çim uygulamasına gidilmesi yönünde karar alarak çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırmakta olduğu Eryaman Stadı'nın ise Ekim ayı içinde tamamlanacağı bildirildi. Bakanlık, OSTİM Stadyumu için de çalışma başlatarak profesyonel liglerde maç oynanacak hale getirecek. Öte yandan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından geleneksel hale gelen turnuva için de stat arayışları başladı. Yenikent Stadı'nda yapılması planlanan turnuvunın zemin çalışmaları sebebiyle başka bir stada alınması gündeme geldi.

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