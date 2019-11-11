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Ankaragücü'nde yönetimin ardından teknik direktör de değişiyor
MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrılıyor. Başkan Mehmet Yiğiner ile göreve gelen Metin Diyadin, ligde oynadığı karşılaşmalarda takım performansının kötüye gitmesi nedeniyle, yeni yönetim kurulundan bazı...
SPOR 11.11.2019, 20:59
MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrılıyor.
Başkan Mehmet Yiğiner ile göreve gelen Metin Diyadin, ligde oynadığı karşılaşmalarda takım performansının kötüye gitmesi nedeniyle, yeni yönetim kurulundan bazı isimlerin kan değişikliğine gidilmesi yönündeki baskısından dolayı Ankara ekibi ile yollarını ayıracak. Yönetim, deneyimli teknik adam ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetme kararı aldı. Kulüp başkanı Fatih Mert, daha önce yaptığı açıklamada ocak ayına kadar hiçbir değişiklik yapmayacağına dair açıklamalarda bulunmasına rağmen Metin Diyadin ile yolları ayırma kararı aldı. Tarafların yarın bir araya gelerek sözleşmeyi karşılıklı feshedecekleri öğrenildi.
MUSTAFA KAPLAN DÖNÜYOR
Teknik direktör arayışlarına ayrılığın resmileşmesinin hemen ardından başlamayı planlayan MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktörün Gençlerbirliği'nden ayrılan ve geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde görev yapan Mustafa Kaplan olması bekleniyor.
Başkan Mehmet Yiğiner ile göreve gelen Metin Diyadin, ligde oynadığı karşılaşmalarda takım performansının kötüye gitmesi nedeniyle, yeni yönetim kurulundan bazı isimlerin kan değişikliğine gidilmesi yönündeki baskısından dolayı Ankara ekibi ile yollarını ayıracak. Yönetim, deneyimli teknik adam ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetme kararı aldı. Kulüp başkanı Fatih Mert, daha önce yaptığı açıklamada ocak ayına kadar hiçbir değişiklik yapmayacağına dair açıklamalarda bulunmasına rağmen Metin Diyadin ile yolları ayırma kararı aldı. Tarafların yarın bir araya gelerek sözleşmeyi karşılıklı feshedecekleri öğrenildi.
MUSTAFA KAPLAN DÖNÜYOR
Teknik direktör arayışlarına ayrılığın resmileşmesinin hemen ardından başlamayı planlayan MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktörün Gençlerbirliği'nden ayrılan ve geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde görev yapan Mustafa Kaplan olması bekleniyor.
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