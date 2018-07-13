Ankaragücü, Johannes Hopf ile ön sözleşme imzaladı  

ANKARA,(

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in deneyimli kalecilerinden Johannes Hopf ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı.

Ankaragücü'nün Beştepe Tesisleri'ne gelen İsveçli kaleci Hopf, kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayan ön sözleşmeye imza atarak, "Ankaragücü'ne transfer olduğum İçin mutlu ve gururluyum" dedi.

Ankara'yı çok sevdiğini sözlerine ekleyen Hopf, "Ankaragücü, taraftarı ile güçlü bir kulüp. Ankara'yı çok seviyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, Ankaragücü ile başarılar kazanacağıma eminim" ifadelerini kullandı.

