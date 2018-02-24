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Ankaragücü - Gaziantepspor: 4-0

Ercan ATA-ANKARA / Stat Ankara 19 Mayıs Hakemler: Süleyman Abay xx, Gökmen Baltacı xx, Berşan Duran xx MKE Ankaragücü: Altay Bayındır xx, Erdem Özgenç xx, Sedat Ağçay xx, Alihan Kubalas xx, Kenan Özer xxx, Kehinde xx, Mehmet Sak xx, Anton...

Ankaragücü - Gaziantepspor: 4-0

Ercan ATA-ANKARA /

Stat Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Abay xx, Gökmen Baltacı xx, Berşan Duran xx
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır xx, Erdem Özgenç xx, Sedat Ağçay xx, Alihan Kubalas xx, Kenan Özer xxx, Kehinde xx, Mehmet Sak xx, Anton Putsila xxx,(49. dk Mbamba) xx, Arif Morkaya xx,(46.dk M.Umut Nayır) xxxx, Yusuf Abdioğlu xx, Tonia Tistell xx, (43.dk Enes Kubat) xx,
Gaziantepspor: M.Emre Yakar xx, Şenol Can xx, Hüseyin Polat xx, M.Emirhan Özyaşar xx,(72.dk Mehmet Sait Üzümcü) x, İlker Günaslan xx, Ahmet Olgun xx,(86.dk Yunus Şencay) x, Oktay Aydın xx, Gökhan Çamur xx, Furkat Özyaşar x,(55.dka Erdal Mehmet Özdemir) x, Yusuf Erdem xx,
Sarı Kartlar: Oktay Aydın, (Gaziantepspor)
Goller: Dk 52 Enes Kubat, Dk 76 Kehinde (pen), Dk 79 Mehmet Umut Nayır, Dk 87 Kenan Özer, (Ankaragücü) 

Spor Toto 1'inci Lig 24'üncü hafta karşılaşmasında Ankaragücü, sahasında lig sonuncusu Gaziantepspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Enes, Umut, Kenan ve Kehinde'nin attığı gollerle Ankaragücü 4-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3.dakikada Alihan'ın geri pasında kaleci Altay topu ayağından açtı. Mustafa hamle yapmakta geç kalınca kaleci Altay topa sahip oldu.
5.dakikada savunmada Şenol'dan dönen topa Putsila vurdu, top tekrar Şenol'dan kornere çıktı.
6.dakikada Kenan'ın ortasına yükselen Putsila'nın kafa vuruşu direğin dibinden auta çıktı.
21.dakikada Ahmet çalımlarla ceza sahasına girdi. Alihan'ı da geçen Ahmet'in şutunda ağlara giden topu son anda Arif'e çarparak kornere çıktı.
39.dakikada Kenan'ın kullandığı köşe vuruşunda Yusuf'un kafa vuruşu Musa'da kaldı.
52.dakikada Mehmet Umut Nayır sol taraftan ceza sahasına girerek yaptığı ortaya, Enes Kubat tek vuruşla topu kalecinin solunda filelere gönderdi. 1-0
75.dakikada ceza sahasına giren Mehmet ile Şenol çarpıştı ancak Süleyman Abay penaltı noktasını gösterdi.
76.dakikada topun başına geçen Kehinde topu ağlara gönderdi. 2-0 
79.dakikada Erdem'in kullandığı serbest vuruşta Mehmet Umut Nayır kafa ile golü buldu. 3-0
87.dakikada Kehinde'nin ceza sahasında ki pasıyla buluşan Kenan, topu düzelterek çektiği şut savunmaya çarparak ağlara gitti. 4-0

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