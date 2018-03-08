Ankaragücü - Adanaspor maçında saha karardı

ERCAN ATA / ANKARA,()

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Ankaragücü, sahasında Adanaspor'u konuk etti.

Karşılaşamanın 9'uncu dakikasında yaşanan kısmı elektirik kesintisiyle berabere karşılaşma yaklaşık 6 dakika durdu. Daha sonrasında hakem Bülent Birincioğlu, iki takım oyuncularıyla konuştuktan yetersiz ışıkta maçı devam ettirirken, bu sefer 39'uncu dakikada ev sahibi ekibi 1-0 öndeyken, stadyumun bütün ışıkları gitti. Stat ışıklarının sönmesi üzerine hakem Birincioğlu soyunma odasına gitti. Karşılaşmayla ilgili karar hakemler tarafından birazdan verilecek.

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