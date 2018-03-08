Ankaragücü - Adanaspor karşılaşması yarın oynanacak

ERCAN ATA / ANKARA,()

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Ankaragücü ile Adanspor arasında oynanan karşılaşma stat elektiriklerinde oluşan arıza nedeniyle hakem tarafından tatil edilmişti. Ankaragücü ve Adanaspor yetkilileri maçın ardından yapılan görüşmeler sonucunda maçın yarın oynanması yönünde anlaşmaya vardılar. Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü - Adanaspor maçını tarafların oynama isteğini değerlendirdi ve rapor altına alınan kararda, maçın yarın 14.30'da oynanmasına karar verdi. TFF, kararı maçın hakemi ve kulüplere sözlü olarak bildirdi. Resmi karar ilerleyen saatlerde açıklanacak.