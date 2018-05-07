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Ankaragücü - Adana Demirspor maçının ardından

İsmail Kartal: "Sıkıntılarımızın hedeflerimizin önüne geçmesine izin vermedik" ERCAN ATA / ANKARA,() Spor Toto 1'inci Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Spor Toto...

Ankaragücü - Adana Demirspor maçının ardından

İsmail Kartal: "Sıkıntılarımızın hedeflerimizin önüne geçmesine izin vermedik"

ERCAN ATA / ANKARA,()

Spor Toto 1'inci Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal Adana Demirspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Maç ile ilgili çok fazla şey konuşmanın doğru olmayacağını düşündüğünü ifade eden İsmail Kartal, "Çünkü geçen hafta şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz için bu maça oynayalım taçlandıralım ve güzel bir şekilde sezonu kapatalım diye hazırlandık. Az oynayan arkadaşlara şans verdik. Fakat sezon değerlendirmesine gelecek olursak, büyük sıkıntılarla sezona başladık. Bu sıkıntıların üstesinden gelebilmemiz için karakterli oyuncularımla birlikte çok çalıştık ve bunu istedik. Sıkıntılarımızın hedeflerimizin önüne geçmesine izin vermedik. Aralarda kırılmalar olsa da kendi içimizdeki saygı içerisinde çok çalışarak çok istedik. Bu birlikteliği sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi de muhteşem Ankaragücü taraftarıdır. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza özel bir teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum bize vermiş olduğu desteklerden dolayı" diye konuştu.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İsmail Kartal'ın açıklamaları

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