Ankara'nın spordaki çınarı son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Efsane Başkan İlhan Cavcav'a veda

Murat Cavcav: "Babam, sadece Cavcav Ailesi'nin babası değil, yüzlerce futbolcunun da babasıydı"

"Hoşçakal baba, hoşçakal Başkan"

TFF Başkanı Demirören: "İlhan abi anlatılmaz, O'nu tarih anlatacak"

Ercan ATA; Ankara-

Ömrünü Gençlerbirliği'ne ve Türk futboluna adamış İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yaşamını dün kaybeden 81 yaşındaki İlhan Cavcav için Gençlerbirliği'nin Beştepe Tesisleri'nde tören düzenleniyor.

Anma töreninde saygı duruşu ve duaların ardından konuşmalara geçildi.

İlk sözü alan oğlu Murat Cavcav, "Hoşçakal baba, hoşçakal Başkan" derken gözleri doldu ve ağlamaklı oldu. Murat Cavcav yaptığı konuşmada özetle;

"O sadece Cavcav ailesinin babası değil, yüzlerce futbolcunun da babasıydı. Geldiğniz ve acımızı paylaştığınız için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Babamı tarih anlatacak. Hoşçakal baba, hoşçakal Başkan" dedi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise "İlhan Abi'nin kendi tırnakları ile yaptığı tesislerde şimdi O'na veda ediyoruz. İlhan abi, İlhan Başkanı anlatmak çok zor. Oğlu Murat Cavcav'ın da dediği gibi O'nu tarih anlatacak. Kendisi futbola, gençlere ve Gençlerbirliği'ne çok önem veriyordu. Bir gün beni aradı ve bir durum var dedi. Ben de buyur başkanım dedim. Bana, 'Futbolculara sakalı yasaklayalım' dedi. Neden Başkanım diye sorduğumda ise 'Futbolun kalitesini düşürüyor, kötü görünüyor' dedi. Bu kadarına kadar futbolu ve gençleri düşünüyordu. Kendisini hep arayacağız, mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (***CANLI VERİLDİ***) (*AKTÜEL GÖRÜNTÜLER DE GEÇİLECEK)

-İlhan Cavcav için yapılan veda töreninden detaylar

-Murat Cavcav, Yıldırım Demirören, İsmail Özersin, Dursun Özbek, Göksel Gümüşdağ, Mehmut Baykan konuşmalar

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