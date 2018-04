Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: ''Ankara amatörü saha sıkıntısı çekmeyecek"

ERCAN ATA / ANKARA,() - ANKARA 19 Mayıs Stadı'nın inşaatı nedeniyle amatör futbol takımları ve branş sporlarında saha sorunu yaşanacak iddialarına Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü cevap verdi.

Salon ve saha konularında hiçbir sıkıntının yaşanmayacağını yazılı bir açıklama ile duyuran İl spor Müdürlüğü, ''Ankara amatör futbol kulüplerinin yanlış yönlendirilmesi iddiaları var'' dadi.

Yapılan açıklamada Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun Türk sporuna olan 82 yıllık hizmet serüveni, Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Gençlerbirliği-Bursaspor maçıyla son bulacaktır denildi.

Ankara İl Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından çok uzun süredir çalışmaları devam eden, Başkentimize yakışır ve 55000 kişi kapasiteli, UEFA kriterlerine tam uyumlu ve Euro-2024 adaylığımız için en önemli kozlarımızdan olan 'Ankara Stadyumu'nda sona gelinmiştir. Artık gün bir an önce temelini atıp bu modern stadyum ve tesislere bir an önce kavuşma günüdür.

Bu noktaya Sayın Bakanımız himayelerinde, bilgileri dahilinde 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde hayatını idame ettiren tüm branş ve paydaşları her aşamada bilgilendirmek ve titiz bir çalışmayla gelinmiştir.

Yakın zamanda hizmete açılan ve içinde Taekwondo, Cimnastik, Buz Hokeyi, Buz Pateni, Eskrim ve Yüzme branşlarını barındıran Ümitköy Spor Kompleksi, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu ve Yenimahalle Hasan Doğan Stadı yanında yapımı tamamlanma aşamasında olan spor salonlarımız hizmete açılmak suretiyle kompleks içindeki pek çok branşımız rahatlatılmış modern tesislere kavuşturulmuştur. Kompleksimizin önemli unsurlarından olan 19 Mayıs Dış Sahalar ve Amatör Spor Kulüplerimizin durumu için ilgililerle sürekli irtibatta kalınmıştır. Bu kapsamda özellikle 19 Mayıs Stadyumu altında konuşlanmış 45 amatör futbol takımlarımız, yaklaşık 12 bin amatör futbolcunun kulüpleri için Milli Emlak tarafından Anıttepe'de tahsisi tarafımıza yapılan bir bina tadilatı tamamlanarak hazırlanmıştır. Ayrıca dış sahalarımızdaki müsabaka ve antrenman trafiğini sorunsuz bir şekilde taşınabilmesi için Gazi Mahallesi ve Mamak sınırları içindeki çalışmaları tamamlanmış 6 sentetik saha yapımı ihale aşamasındadır.

Ankara Valimiz Başkanlığında Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Defterdar , Milli Emlak Müdürlerinin katılımlarıyla ilçelerin ve Ankara sporunun envanteri çıkartılmış olup mevcutta var olan , yapım aşamasında olan ve yapılacak tesislerin çalışmaları başlatılmıştır. Amatör kulüplerimiz yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirilmiştir. Hal böyle iken konunun tüm paydaşlarının daha sorumlu tutum ve davranış içinde olması beklenilmektedir. Bu süreç zarfında yapılan bazı açıklamalar yanlış ve maksatlıdır. Spor Bakanlığımız, Ankara gençliğinin spor alanları konusunda inşaat sürecinde sıkıntı yaşamaması için her türlü önlemi almıştır.''