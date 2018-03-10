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Ankara Demirspor - 1461 Trabzon: 2-1

ANKARA, () STAT: TCDD Ankara Demirspor HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Sedat Etik (xx), Ömer Kibiroğlu (xx) ANKARA DEMİRSPOR: Süleyman Kasap (xxx), Bilal Özhan (xx) (Dk. 66 Furkan Işıkdemir xx), Burak Sürmeli (xxx) (Dk. 82 Çınar Tarhan), Hüseyin...

Ankara Demirspor - 1461 Trabzon: 2-1

ANKARA, ()

STAT: TCDD Ankara Demirspor
HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Sedat Etik (xx), Ömer Kibiroğlu (xx)
ANKARA DEMİRSPOR: Süleyman Kasap (xxx), Bilal Özhan (xx) (Dk. 66 Furkan Işıkdemir xx), Burak Sürmeli (xxx) (Dk. 82 Çınar Tarhan), Hüseyin Erol (xxx), Muhammed Enes Yılmaz (xxxx), Adem Sağlam (xxx), Hasan Kaya (xxx), Ahmet Şahbaz (xxx), Sebahattin Usta (xxxx), Kerem Hakan Vapurluoğlu (xxx), Umut Aslan (xxx)
1461 TRABZON: Ogün Çebi (xx), Yunus Emre Çakır (xx), Recep Uğur Öztürk (xx), Ali Han Tunçer (xxx), Yağızcan Erdem (xx), Erhan Kurt (xx), Melih Kabasakal (x) (Dk. 75 Ali Han Aydın x), Rasimcan Değirmenci (x) (Dk. 54 Murat Cem Akpınar xx), Ahmet Eren (xx), Aykut Civelek (xx), Gökhan Aydaş (xx) (Dk. 63 Savaş Çakır x)
GOLLER: Dk. 15 Sebahattin, Dk. 34 Muhammed Enes (Ankara Demirspor) - Dk. 83 Ali Han Tunçer (1461 Trabzon)
SARI KARTLAR: Hüseyin, Bilal, Adem, Burak (Ankara Demirspor) - Ali Han, Yağızcan (1461 Trabzon)
KIRMIZI KART: Dk. 87 Yağızhan (1461 Trabzon)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 26'ncı hafta maçında Ankara Demirspor kendi sahasında 1461 Trabzon'u 2-1 mağlup etti.

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