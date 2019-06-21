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Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı

ANKARA- Ankara'da bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.  59 ilden 233 kulüp ve 835 sporcu kürsü mücadelesi verdi. 5 gün süren mücadelesinin...

Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı

ANKARA-

Ankara'da bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi. 
59 ilden 233 kulüp ve 835 sporcu kürsü mücadelesi verdi. 5 gün süren mücadelesinin sonunda madalyalar sahiplerini buldu. Ödüllerini Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Genel Sekreter Hayati Kısacık, Başkan Vekili Selçuk Yılmaz ve Federasyon eski Başkanı Akın Taşkent takdim etti. 
Derece giren sporcular şu şekilde: 
Tek Erkekler: 1. Nurullah Saraç, 2. Hasan Berkay Günbaz, 3. Kerem Ahmet Özder, 3. Orçun Öztürk 
Tek Bayanlar: 1. Ayça Özgür, 2. Aysegul Yemişen, 3. Behiye Bodur, 3. Nisanur Tunçer 
Çift Erkekler: 1. Hasan Berkay Günbaz+Nurullah Saraç, 2. Kerem Çınar+Kerem Ahmet Özder, 3. Oğulcan Genç+İsmail Berat Özdemir, , 3. Taha Emirhan Budak+Abdulsamet Özdemir 
Çift Bayanlar:  1. Yasemen Bektaş+Cansu Erçetin, 22. Saniye Bilici+İrem Uysal, 3 .Sudenaz Duyar+Zehra Güldal, 3. Firdevs Karaaslan+Nurgül Yılmaz 
Karışık Çiftler: 1. Taha Emirhan Budak+Yasemen Bektaş, 2. Abdulsamet Özdemir+Cansu Erçetin, 3. İsmail Berat Özdemir+Zümre Onan, 3. Miraç Kantar+Nisanur Tunçer 
Müsabaka neticesinde tekler kategorisinde ilk 4, çiftler kategorisinde ilk 2 derecesinde yer alan sporcular Ağustos'da gerçekleşecek olan Sırbistan'da gerçekleşecek olan 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı elde ettiler. Aynı zamanda 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmesine katılabilme hakkı kazandılar.

(FOTOĞRAFLI)

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