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Ankara'da anlamlı kitap kampanyası

Ercan ATA - ANKARA / Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Dünya Kitap Günü'nde Doğu illerinde yaşayan çocuklara ulaştırılmak üzere Gençlerbirliği-Osmanlıspor ve Ankaragücü-Gazişehir Gaziantepspor maçlarına gelecek...

Ankara'da anlamlı kitap kampanyası

Ercan ATA - ANKARA /

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Dünya Kitap Günü'nde Doğu illerinde yaşayan çocuklara ulaştırılmak üzere Gençlerbirliği-Osmanlıspor ve Ankaragücü-Gazişehir Gaziantepspor maçlarına gelecek taraftarlardan kitap getirerek kampanyaya destek olmalarını istedi.
Dünya Kitap Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ''Bir Taraftar Bir Kitap, Bir Kitap Bir Değer'' sloganı ile ihtiyaç sahibi çocuklara kitap ulaştırılması planlandı. Ankara'nın üç kulübünün taraftarların bu anlamlı etkinliğe destek vermek amacıyla yarın saat 13:30'da  oynanacak Gençlerbirliği-Osmanlıspor ve 22 Nisan Pazar günü saat 15:30'da yapılacak Ankaragücü-Gazişehir Gaziantepspor karşılaşmaları için maça gelirken hediye kitap ile gelmelerini ve getirdikleri kitapları 19 Mayıs Stadyumu Gençlik Parkı girişi (A kapısı), Rüzgarlı girişi (B kapısı) ve Atatürk Kültür Merkezi girişlerine koyulacak olan kitap standlarına teslim etmeleri istenildi.

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