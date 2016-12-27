Ankara'da 81. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı

Kadınlarda Elif Karabulut, erkeklerde ise Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa birinci oldu

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 81. Büyük Atatürk Koşusu'nu, kadınlarda Elif Karabulut, erkeklerde ise Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa kazandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen koşuya, 171'i kadın, 640'ı erkek olmak üzere 811 atlet katıldı. Büyükler kategorisinde 10 bin 800 metrelik güzergahta koşulan yarış, Dikmen Keklikpınarı'ndan başladı. Yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci, Ankara Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt verdi.

Atletler Dikmen, Cevizlidere, Türkocağı, Akdeniz, Gençlik Caddesi ve Anadolu Meydanı'nı takip ederek, yarışı TCDD Genel Müdürlüğü Ankara Garı önünde sonlandırdı. Kadınlarda 34.33'lük dereceyle elde eden İstanbul Üsküdar Belediyesinden Elif Karabulut, erkeklerde ise 30.02'lik zamanıyla İstanbul Beştelsiz Spor Kulübünden Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa birinci geldi.

Kadınlarda Sebahat Akpınar 34.49 ile ikinci, Şeyma Yıldız ise 34.59 ile üçüncü olurken, erkeklerde Muzaffer Bayram 30.19 ile ikinci, Etiyopyalı Assefa Argachew Tola ise 30.53 ile üçüncü sırayı elde etti.

Bitiş çizgisinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı organizasyonda koşan 89 yaşındaki Erdoğan Dulda, bu yıl da koşuya katılan en yaşlı sporcu oldu.

Büyük Atatürk Koşusu'na kırk beşinci kez katılan Dulda'ya sporcular ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Dereceye girenlere madalya ve kupaları, yarışın ardından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törenle verildi.

Yarışı ilk 10 sırada tamamlayanlar, federasyon tarafından parayla ödüllendirildi. Buna göre birincilere 2 bin, ikincilere bin 200, üçüncülere 900, dördüncülere 700, beşincilere 500, altıncılara 400, yedincilere 300, sekizincilere 250, dokuzunculara 200 ve onunculara 100 lira para ödülü dağıtıldı.

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HABER - KAMERA ERCAN ATA - ANKARA