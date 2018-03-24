Ankara Adliyespor - Utaş Uşakspor: 1-1

ANKARA,()
STAT: Ostim
HAKEMLER: Sinan Özcan, Zafer Gayretli, Kenan Özcan
ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (xx), Metin (xx) (Dk. 87 Kadir), Ali (xx) (Dk. 78 Ferdi x), Celal (xx), Fevzi (xx) (Dk. 90 Serkan), Salih (xx), Erol (xxx), Cevher (xx), Gökhan (xx), Deniz (xx), Okan(xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx), Murat (xx), Fatih (xx), Şemsettin (x), Ahmet (xx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 73 Doğan x), Ekrem (xx), Nurettin (xx), Şahin (xx) (Dk. 83 Emrah), Kerem (xx), Halil İbrahim (xxx) (Dk 68 Tayfur)
GOLLER: Dk. 63 Halil ibrahim (Utaş Uşakspor), Dk. 66 Erol (Ankara Adliyespor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta oynanan 28'inci hafta karşılaşmasında Ankara Adliyespor, konuk ettiği Utaş Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.