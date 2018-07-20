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Ankara 19 Mayıs Stadı yıkım ihalesi yapıldı

Ercan ATA, ANKARA/ Ankara 19 Mayıs Stadı yıkım ihalesini 3 milyon 511 bin TL ile Acar yıkım firması kazandı. Bugün yapılan yıkım ihalesine ilk turda 12 firma katıldı. İkin tura 9 firma kaldı ve ihale 5. turda sona erdi. 4. turda iki firma...

Ankara 19 Mayıs Stadı yıkım ihalesi yapıldı

Ercan ATA, ANKARA/
Ankara 19 Mayıs Stadı yıkım ihalesini 3 milyon 511 bin TL ile Acar yıkım firması kazandı.
Bugün yapılan yıkım ihalesine ilk turda 12 firma katıldı. İkin tura 9 firma kaldı ve ihale 5. turda sona erdi. 4. turda iki firma 3 milyon TL teklif verdi. Son tura kalan 7 firmadan Acar yıkım inşaat 3 milyon 511 bin TL'ye ihaleyi kazandı.
İlk ihaleyi kazanan firmanın teminatı yatırmaması nedeniyle ikinci defa yapılan ihaleye tesisler şube müdürü Muzaffer Gültekin başkanlık yaptı. Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ihale komisyonu tarafından yapılan ihalenin  5.'ci  turunda, en yüksek teklifi vererek  ihaleyi kazanan Acar yıkım firması 15 gün içinde evraklarını tamamlayacak ve yıkıma başlayacak. 120 iş günü içinde yıkımı yaparak teslim edecek olan firma il müdürlüğüne 1 milyon TL teminat, 3 milyon 511 TL ihale bedeli ve KDV dahil  toplam 4 milyon 142 bin 98 TL yatıracak.  

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