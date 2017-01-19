Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan Alsancak Stadı için imar değişikliğine onay

Bürokratik engeller aşıldıktan sonra ihale tarihinin belirlenmesi öngörülürken, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, atılan adımla ihale ve inşaat sürecinin hızlanabileceğini söyledi. Her platformda Alsancak Stadı'nın takipçisi olduklarını hatırlatan Başkan Ekmekçioğlu, camianın istekleri doğrultusunda revize edilen projeyle Altay ve İzmir'e yakışan bir Alsancak Stadı için mutlu sona yaklaşıldığını ifade etti. Ekmekçioğlu, "Anıtlar Yüksek Kurulu onayından sonra süreç belediyelerin onayına kaldı. En başından beri projeye destek veren belediye başkanlarımızın da süreci olabildiğince hızlandıracaklarına inanıyorum" dedi. FOTOĞRAFLI
Bürokratik engeller aşıldıktan sonra ihale tarihinin belirlenmesi öngörülürken, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, atılan adımla ihale ve inşaat sürecinin hızlanabileceğini söyledi. Her platformda Alsancak Stadı'nın takipçisi olduklarını hatırlatan Başkan Ekmekçioğlu, camianın istekleri doğrultusunda revize edilen projeyle Altay ve İzmir'e yakışan bir Alsancak Stadı için mutlu sona yaklaşıldığını ifade etti. Ekmekçioğlu, "Anıtlar Yüksek Kurulu onayından sonra süreç belediyelerin onayına kaldı. En başından beri projeye destek veren belediye başkanlarımızın da süreci olabildiğince hızlandıracaklarına inanıyorum" dedi. FOTOĞRAFLI