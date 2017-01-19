Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı
İskele çöktü 5 işçi enkaz...
Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltına alındı
Kaymakamlara FETÖ/PYD operasyonu

Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan Alsancak Stadı için imar değişikliğine onay

İZMİR'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2014'te kapatılan ve 1 yıl sonra yıkılan Alsancak Stadı'nın yeniden inşaası yolunda son engellerden biri daha aşıldı. Stadın imar planı değişikliği, Anıtlar Yüksek Kurulu...

Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan Alsancak Stadı için imar değişikliğine onay
İZMİR'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2014'te kapatılan ve 1 yıl sonra yıkılan Alsancak Stadı'nın yeniden inşaası yolunda son engellerden biri daha aşıldı. Stadın imar planı değişikliği, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından kabul edildi. Yenileme sürecinde gözler yeniden son onayların çıkacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi'ne çevrildi. İki belediye, geçtiğimiz aylarda stat projesinin uygulama imar planı değişikliğini meclislerinden geçirmişti. Büyükşehir Belediyesi, stat arazisindeki payını da bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devretmişti.
Bürokratik engeller aşıldıktan sonra ihale tarihinin belirlenmesi öngörülürken, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, atılan adımla ihale ve inşaat sürecinin hızlanabileceğini söyledi. Her platformda Alsancak Stadı'nın takipçisi olduklarını hatırlatan Başkan Ekmekçioğlu, camianın istekleri doğrultusunda revize edilen projeyle Altay ve İzmir'e yakışan bir Alsancak Stadı için mutlu sona yaklaşıldığını ifade etti. Ekmekçioğlu, "Anıtlar Yüksek Kurulu onayından sonra süreç belediyelerin onayına kaldı. En başından beri projeye destek veren belediye başkanlarımızın da süreci olabildiğince hızlandıracaklarına inanıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI            

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55