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Angel Romero'nun menajeri Kerem Solmaz'dan açıklama

"Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" Ata SELÇUK / İSTANBUL () - Galatasaray ile adı anılan Paraguaylı oyuncu Angel Romero'nun menajeri Kerem Solmaz'dan transfer haberlerine yalanlama geldi. Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'ta...

Angel Romero'nun menajeri Kerem Solmaz'dan açıklama

"Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı"

Ata SELÇUK / İSTANBUL () - Galatasaray ile adı anılan Paraguaylı oyuncu Angel Romero'nun menajeri Kerem Solmaz'dan transfer haberlerine yalanlama geldi.
Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen hücum oyuncusu Angel Romero'nun menajeri TFF Lisanslı Futbolcu Temsilcisi Kerem Solmaz, Demirören Haber Ajansı'na () transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Solmaz, İstanbul kulüpleri ile resmi görüşmelere yarın başlayacaklarını dile getirdi.
Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Romero, Galatasaray ile anlaştı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Solmaz, "Haberler doğru değil, Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Transfer öngörüşmelerini yaptığımız İstanbul kulüpleri ile yarın resmi görüşmeler başlayacaktır" açıklamasını yaptı.

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