Andreas Beck Stuttgart yolunda 

Ali DANAŞ-İSTANBUL-() Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Andreas Beck, Stuttgart'a transfer oluyor. Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın 2 milyon Euroluk bonservis teklifi yaptığı öğrenilen Beck için Siyah Beyazlı yönetimin olumlu cevap vereceği belirtildi.

2015 yılında Hoffenheim’dan Beşiktaş’a transfer olan Beck, Siyah Beyazlı takımla 76 maça çıktı ve 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.