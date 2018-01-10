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Anderson Talisca'da sürpriz gelişme    

ALİ DANAŞ / ANTALYA,() -  Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Anderson Talisca için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi. Portekiz basını 2 sezondur Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve Siyah-Beyazlıların bonservisini almak istedikleri Talisca'nın...

Anderson Talisca'da sürpriz gelişme    

ALİ DANAŞ / ANTALYA,() - 

Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Anderson Talisca için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.
Portekiz basını 2 sezondur Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve Siyah-Beyazlıların bonservisini almak istedikleri Talisca'nın kulübü Benfica ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını iddia etti.
Haberin içeriğinde Talisca'yı iyi bir rakama satmak için uğraşan Benfica'nın bu hamle ile Beşiktaş karşısında avantajlı duruma geçtiği ifadeleri de yer aldı. Bilindiği gibi Başkan Fikret Orman Talisca'nın satın alma opsiyonu olan 25 milyon Euro'yu vermelerinin mümkün olmadığını, gerekirse Vida transferinde olduğu gibi 1 yıl bekleyerek Talisca'yı da bedavaya almayı düşündüklerini daha önce açıklamıştı. Yazılan haberler doğru çıkarsa Başkan Fikret Orman ve transferden sorumlu yöneticiler Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun nasıl bir yol haritası çizeceği şimdiden merak konusu olacak.
 

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