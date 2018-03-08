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Anakentli sultanların Kadınlar Günü kutlandı

SAMSUN,() Voleybol Bayanlar 1'inci Lig yarı final grup müsabakalarının hazırlıklarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor’da sporcuların Kadınlar Günü kutlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Samsun Büyükşehir...

Anakentli sultanların Kadınlar Günü kutlandı

SAMSUN,()

Voleybol Bayanlar 1'inci Lig yarı final grup müsabakalarının hazırlıklarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor’da sporcuların Kadınlar Günü kutlandı.
8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Voleybol Şube Sorumlusu Yılmaz Kara, İdari Menajer Levent Mirza, Antrenör Reşat Arığ ve yardımcı antrenörler voleybolculara çiçek vererek kadınlar gününü kutladı. Voleybol Şube Sorumlusu Yılmaz Kara, "Biz Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor olarak büyük bir aileyiz. Kardeşlerimiz olan bayan sporcularımızın kadınlar gününü kutlayarak oynayacağımız yarı final maçları öncesinde moral vermek istedik. İnşallah önümüzdeki yarı final ve final grubunda güzel sonuçlar alarak adımızı Sultanlar Ligi’ne yazdıracağız" diye konuştu.

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